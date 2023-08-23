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    4. Kışlık konserve yaparken aman dikkat! Doğru yapılmazsa hayati riske neden oluyor

    Kışlık konserve yaparken aman dikkat! Doğru yapılmazsa hayati riske neden oluyor

    23.08.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Yaz mevsiminin birbirinden lezzetli yiyeceklerini kışın da tüketmek isteyenler konserve hazırlığına başladılar bile. Ancak yapılan bu konserveleri hazırlarken çok dikkatli olunması gerekiyor. Kışlık konserve doğru yapılmazsa hayati riske neden olabiliyor.

    Yaz sebzelerini kışın da tüketmek isteyenlerin ilk tercihi konserve yapmak oluyor. Ekonomik ve sağlıklı olarak bilinen bu yöntem ise uygun koşullarda hazırlanmadığı zaman hastalıkları da beraberinde getiriyor. Bu yüzden kışlık konserve yaparken çok dikkatli olunması gerekiyor.

    Konserve hazırlanırken kullanılan malzemelerin satın alınmasından tüketime kadar tüm aşamalarda hijyen koşullarına dikkat edilmesi büyük önem teşkil ediyor. Alınan sebze ve meyvelerin taze ve küflü olmaması konserve yapımında ilk kuraldır. Gıdalar, kullanım öncesinde bol su ile iyice yıkanmalıdır.

    Kışlık konserve 3

    Konserve yapımında kullanılan kapların ısıya dayanıklı için cam olması gereklidir. Eğer turşu yapılacaksa ve plastik kap kullanılacaksa bu konuda yasal olarak onaylı plastik malzemeden yapılmış kaplar tercih edilmeli ve bunlar sadece bir kez kullanmalıdır.

    Cam kavanoza konserve yapılacaksa önce 15-20 dakika kaynatılarak sterilize edilmesi çok önemlidir. Bunun yanında kavanozların kapaklarının paslı olmamasına dikkat etmekte fayda var. Cam kavanozlar bir kez daha kaynatılarak kullanılabilir ancak kapaklar asla bir kez daha kullanılmamalıdır. Kapakları bir kez kullanmanız gerekmektedir.

    Kışlık konserve 1

    Güvenli konserve yapımında uygulanacak işlemin sıcaklık derecesi ve uygulama süresi oldukça önemlidir. Isıtma süresi besinin asit miktarına bağlı olarak değişmektedir. Meyveler ve domates gibi asidi yüksek besinler ortalama 15-20 dakika kaynatılmalıdır. Ayrıca tüm sebzeler temizlendikten ve parçalandıktan sonra pişirme işlemi yapılmalıdır.

    AÇTIKTAN SONRA HEMEN TÜKETİN!

    Konserveyi tüketirken de bazı şeylere dikkat edilmesi gerekli. Yaptığınız ürünü kavanozu açtıktan sonra aynı gün ya da birkaç gün içinde tüketmeniz gerekmektedir. Konserveler mutlaka oda sıcaklığında ya da buzdolabında muhafaza edilmelidir.

    Kışlık konserve 4

    DOĞRU YAPILMAYAN KONSERVE HASTALIK SAÇIYOR

    Konserve açıldığı gün ya da birkaç gün içinde tüketilmediğinde “clostridium botulinum” bakterisi açığa çıkabiliyor. Bu bakteri gıda zehirlenmelerine neden oluyor. Bu bakterinin dünyada bilinen en güçlü zehirlerden olduğu ve ölümle sonuçlanabilecek rahatsızlıklara yol açtığı bilinmektedir.

    Bu bakteri konservelerde fazlaca üreyebilir ve kendisini konserve kapaklarında oluşturduğu bombeleşmeyle belli eder. Konserve yaparken kavanozun kapaklarına iyi bakılması bu yüzden çok önemlidir. Eğer kapaklarda bombeleşme varsa asla tüketilmemelidir. Tüketim olursa zehirlenme de kaçınılmaz olmaktadır.

    DOMATES KONSERVESİ

    DOMATES KONSERVESİ NASIL YAPILIR?

    Domates konservesini çiğ ya da pişmiş olarak saklayabilirsiniz.

    Malzemeler:
    1-2 kilogram domates
    Tuz

    Çiğ domates konservesi için domatesleri soyup çekirdeklerini çıkarın. Etli kısımlarını küp küp doğrayın ya da robottan geçirin. Kavanozlara doldurup üzerine yarım tatlı kaşığı kadar tuz ilave edin. Ağızlarını sıkıca kapattıktan sonra ters vaziyette tencereye yerleştirdiğiniz kavanozları aralarına bezler sıkıştırarak 15-20 dakika kadar kaynatın.

    Domates konservesini pişirdikten sonra saklamak için aynı şekilde doğrayıp kaynatın. Kaynamaya başladıkları noktada kavanozlara doldurun. Yarım tatlı kaşığı tuzu da ilave ettikten sonra kapaklarını sıkıca kapatın ve kavanozları kaynatma işlemini yapın.

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