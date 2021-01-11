Kısmen durdurulan hamsi avı diğer balıkların fiyatlarını yükseltti

SİNOP (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İstanbul Boğazı ile Karadeniz'de hamsi avının 10 gün süreyle kısmen durdurulmasının ardından diğer balık türlerinin fiyatlarında artış yaşandı.

Sinop’ta, hamsi avı yasağı öncesi tezgahlarda kilogramı 15 liradan başlayan fiyatlardan satışa sunulan mezgit, istavrit ve barbunya gibi balık türlerinin fiyatları 25-30 lira seviyelerine yükseldi.

Balıkçı Mert Kanal, AA muhabirine, hamsinin bu sezon da tezgahların "kralı" olduğunu söyledi.

Hamsinin ez veya çok olmasının tüm balıkların fiyatlarını etkilediğini vurgulayan Kanal, "Geldiğimiz noktada tezgahlarda sadece buzhane hamsileri var. Dolasıyla diğer balıkların fiyatları yükseldi." dedi.

Bir süre vatandaşların biraz pahalı balık tüketeceklerini ifade eden Kanal, şunları kaydetti:

"İnşallah bu süreç bize hamsinin ne kadar değerli bir balık olduğunu gösterir. Karadeniz, hamsisiz yapamaz. El birliğiyle en değerlimize sahip çıkmalıyız. Yoksa görüldüğü gibi fiyatlar hemen yükseliyor. Biz balıkçılar olarak, yasağı olumlu ancak yetersiz buluyoruz."

