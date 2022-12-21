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Kısmetse Olur 9. BÖLÜM çıktı mı, saat kaçta? Kısmetse Olur 9. BÖLÜM İZLE!

21.12.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur YouTube üzerinden yeniden yayınlanmaya başladı. Öykü Serter’in sunumuyla izleyicisinin karşısına çıkan evlendirme programının bu seneki yarışmacıları oldukça dikkat çekti. Peki, Kısmetse Olur 9. BÖLÜM çıktı mı, saat kaçta, nereden izlenecek? Kısmetse Olur 9. BÖLÜM izleme linkine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

Kısmetse Olur 9. BÖLÜM çıktı mı, saat kaçta? Kısmetse Olur 9. BÖLÜM İZLE!

Kısmetse Olur Öykü Serter'in muhteşem sunumu ile yeniden izleyicisinin karşısına çıkmaya başladı. Programın yeni formatına “Aşkın Gücü” ismi eklendi. 9 erkek ve 9 kadın adayın olduğu programda yeni yarışmacılar çok konuşuldu. Kısmetse Olur 9. BÖLÜM detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz..

KISMETSE OLUR 9. BÖLÜM ÇIKTI MI, SAAT KAÇTA?

Kısmetse Olur'un yeni bölümleri her akşam saat 18.30’da yayınlanıyor. Fenomen program haftanın altı günü izleyicisi ile buluşuyor.

Öykü Serter’in sunumuyla ekranlara gelen fenomen program sadece YouTube üzerinden izlenebiliyor.

KISMETSE OLUR 9. BÖLÜM İZLE!

Kısmetse Olur2

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI:

Kadın yarışmacılar: Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Merve, Cansel, Tuğçe, Ayşenur

Erkek yarışmacılar: Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan, Oğulcan, Tolga

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