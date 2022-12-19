KISMETSE OLUR ELEME GECESİ ne zaman, kim gidecek? Kısmetse Olur'da eleme heyecanı!

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı haftanın 6 günü YouTube ekranlarından yayınlanıyor. Saat 18.30'da tüm bölümüyle YouTube'a yüklenen programda, yeni haftanın gelmesiyle bir kişi elenecek. Peki Kısmetse Olur: Aşkın Gücü eleme gecesi ne zaman, kim elenecek? İşte detaylar...

KISMETSE OLUR ELEME GECESİ NE ZAMAN?

Kısmetse Olur programında eleme gecesi bu akşam (19 Aralık) yapılacak.

Programa veda eden yarışmacı gala gecesinde belli olacak.

Kadınlar evinde en çok oyu alarak ilk haftada favori olan yarışmacı Şeyda oldu. Erkekler evinde ise favori yarışmacı Oğulcan oldu.

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Erkek yarışmacılar: Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan, Oğulcan, Tolga

Kadın yarışmacılar: Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Merve, Cansel, Tuğçe, Ayşenur



