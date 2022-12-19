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KISMETSE OLUR ELEME GECESİ ne zaman, kim gidecek? Kısmetse Olur'da eleme heyecanı!

19.12.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, ünlü sunucu Öykü Serter'in sunumuyla YouTube ekranlarında yayınlanıyor. Yeni yarışmacılarıyla oldukça ses getiren Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında eleme heyecanı başladı. Programa hangi yarışmacının veda edeceği merak ediliyor. Peki Kısmetse Olur: Aşkın Gücü eleme gecesi ne zaman, kim elenecek? İşte detaylar...

KISMETSE OLUR ELEME GECESİ ne zaman, kim gidecek? Kısmetse Olur'da eleme heyecanı!

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı haftanın 6 günü YouTube ekranlarından yayınlanıyor. Saat 18.30'da tüm bölümüyle YouTube'a yüklenen programda, yeni haftanın gelmesiyle bir kişi elenecek. Peki Kısmetse Olur: Aşkın Gücü eleme gecesi ne zaman, kim elenecek? İşte detaylar...

KISMETSE OLUR ELEME GECESİ NE ZAMAN?

Kısmetse Olur programında eleme gecesi bu akşam (19 Aralık) yapılacak.

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü eleme gecesi ne zaman, kim gidecek? Kısmetse Olur'da eleme heyecanı!

Programa veda eden yarışmacı gala gecesinde belli olacak.

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü eleme gecesi ne zaman, kim gidecek? Kısmetse Olur'da eleme heyecanı!

Kadınlar evinde en çok oyu alarak ilk haftada favori olan yarışmacı Şeyda oldu. Erkekler evinde ise favori yarışmacı Oğulcan oldu.

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Erkek yarışmacılar: Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan, Oğulcan, Tolga

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü eleme gecesi ne zaman, kim gidecek? Kısmetse Olur'da eleme heyecanı!

Kadın yarışmacılar: Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Merve, Cansel, Tuğçe, Ayşenur

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü eleme gecesi ne zaman, kim gidecek? Kısmetse Olur'da eleme heyecanı!


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