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Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde gerginlik! Aybüke'yi öyle görünce... 'Kardeşim sen boynuzlandın bir kere'

20.12.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur programı YouTube üzerinden yayınlanmaya başlandı. Yeni yarışmacılarıyla dikkat çeken programın her bölümü yüz binlerce kişi tarafından seyrediliyor. Kısmetse Olur 8. bölüm fragmanında kıskançlık dikkat çekiyor.

5 yılın ardından yeni bölümleriyle YouTube'da yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı hızlı bir başlangıç yaptı. Aradan seneler geçmesine rağmen gündemden düşmeyen yarışmanın, 8. bölüm tanımı dikkat çekti.

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Kızlar evine gelen yeni aday Furkan, evde heyecan seviyesini yükseltirken, 'Çakal dövmeli kız' olarak tanınan TikTok fenomeni Aybüke ile dans etti.

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"SEN BOYNUZLANDIN BİR KERE..."

O anları izleyen erkekler evinde ise gerilim seviyesi yükseldi. Zeyd, Erhan'a 'Benim kız arkadaşıma gidecek, beline sarılacak... Hayırdır oğlum? Kardeşim sen boynuzlandın bir kere anladın mı?' yorumunda bulundu.

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Erhan, 'Sen gergin bir insanla...' diye çıkışarak Zayn'ın üzerine yürüdü.

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İŞTE KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

ZEYD GÜMÜŞTUTAN

Zeyd Gümüştutan, Kısmetse Olur'un yeni sezonunda yer alacak. 1990 İstanbul doğumlu damat adayı Göz6 programına da katılmıştı. Berna Keklikler ile aşk yaşamıştı.

KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI kimdir? Kısmetse Olur yarışmacılarının isimleri ne? Bugün başlıyor!

AYBÜKE ÇANGAL

25 Ekim 2001 doğumlu Aybüke Çangal TikTok fenomenidir. Boynuna 'Çakal' dövmesi yaptırmasıyla tanınıyor.

KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI kimdir? Kısmetse Olur yarışmacılarının isimleri ne? Bugün başlıyor!

YAREN DAĞ

Kısmetse Olur gelin adayı Yaren, "Küçük yaşlardan beri çalıştığım için artık çalışmak istemiyorum. Ya patron eşi ya da patron olmak istiyorum" dedi.

KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI kimdir? Kısmetse Olur yarışmacılarının isimleri ne? Bugün başlıyor!

CANSEL

Yeni sezon yarışmacılardan Cansel, "Ben zaten bu tektaşı kendime alabiliyorum. Önemli olan bunu bana takabilecek bir erkek." diye konuştu.

KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI kimdir? Kısmetse Olur yarışmacılarının isimleri ne? Bugün başlıyor!

ERHAN SAFFAR

Kısmetse Olur evinin damat adayı olan Erhan Saffar 1990 doğumludur. Asıl mesleği pırlantacılık olan Erhan Saffar, modellik yapmaktadır. En İyi Benim ve Doya Doya Moda programlarına katılmasıyla tanınmaktadır.

KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI kimdir? Kısmetse Olur yarışmacılarının isimleri ne? Bugün başlıyor!

TOLGA

İzmitli 26 yaşındaki Tolga 019 Türkiye birincisi seçilmiştir. Lisanslı basketbol oyuncusudur.

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