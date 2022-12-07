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  4. Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nden yeni tanıtım! Adaylar görücüye çıktı

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nden yeni tanıtım! Adaylar görücüye çıktı

07.12.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 yıl aranın ardından geri dönmeye hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yeni fragman yayınlandı. Seda Akgül'ün sunduğu yarışmanın yeni sunucusu ise Öykü Serter olurken, yeni yarışmacılar görücüye çıktı.

Türk televizyonlarının unutulmaz yapımlarından olan ve hâlâ konuşulmaya devam eden Kısmetse Olur, yeni formatıyla yayına gelecek.

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2015 yılında yayınlanmaya başlayan ve 2017 yılınd ekranlardan kaldırılan Kısmetse Olur, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla Youtube'da yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Heyecanla beklenen programın yayınlanan 1. bölüm tanıtımı ise izleyenleri heyecanlandırdı.

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Başarılı sunucu Öykü Sertler'in sunumuyla YouTube'da yayınlanacak program, 12 Aralık saat 18:30'da sevenleriyle buluşacak.

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5 yıl aranın ardından haftanın 6 günü Youtube'da izleyici karşısına çıkacak olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 1. bölüm tanıtımı yayınlandı.

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9 erkek 9 kadın yarışmacının yer aldığı programın merak edilen yeni yüzleri ise kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.
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