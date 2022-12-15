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Kısmetse Olur Bilek kimdir? Kısmetse Olur damat adayı Bilek Orundaş kaç yaşında ve nereli? İşte Instagram hesabı

15.12.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilek Orundaş, YouTube üzerinde yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında damat adayı olarak yer aldı. Bununla birlikte Bilek Orundaş'ın kim olduğu, ne iş yaptığı araştırılmaya başlandı. Peki Kısmetse Olur Bilek kimdir? Kısmetse Olur damat adayı Bilek Orundaş kaç yaşında ve nereli? İşte Instagram hesabı...

Kısmetse Olur Bilek kimdir? Kısmetse Olur damat adayı Bilek Orundaş kaç yaşında ve nereli? İşte Instagram hesabı

2015-2017 yılları arasında yayınlanan Kısmetse Olur yarışması yeniden ekranlara döndü. Yeni kadrosuyla YouTube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında, Bilek adlı yarışmacı hakkındaki detaylar merak edildi. Peki Kısmetse Olur Bilek kimdir? Kısmetse Olur damat adayı Bilek Orundaş kaç yaşında ve nereli? İşte Instagram hesabı...

KISMETSE OLUR BİLEK KİMDİR?

Bilek Orundaş 26 yaşındadır.

Kısmetse Olur Bilek kimdir? Kısmetse Olur damat adayı Bilek Orundaş kaç yaşında ve nereli? İşte Instagram hesabı

Ticaret ve lojistik işiyle uğraştığını belirtti.

Kısmetse Olur Bilek kimdir? Kısmetse Olur damat adayı Bilek Orundaş kaç yaşında ve nereli? İşte Instagram hesabı

Aynı zamanda modellik yapmaktadır.

Kısmetse Olur Bilek kimdir? Kısmetse Olur damat adayı Bilek Orundaş kaç yaşında ve nereli? İşte Instagram hesabı

Kendisini 'aşk adamı' olarak tanımladı.

Kısmetse Olur Bilek kimdir? Kısmetse Olur damat adayı Bilek Orundaş kaç yaşında ve nereli? İşte Instagram hesabı

Kısmetse Olur programına katılma nedenini, "Gerçek aşkı bulmaya geldim" sözleriyle belirtti.

Kısmetse Olur Bilek kimdir? Kısmetse Olur damat adayı Bilek Orundaş kaç yaşında ve nereli? İşte Instagram hesabı

Instagram'da 'bilekorundas' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.


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