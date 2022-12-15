2015-2017 yılları arasında yayınlanan Kısmetse Olur yarışması yeniden ekranlara döndü. Yeni kadrosuyla YouTube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında, Bilek adlı yarışmacı hakkındaki detaylar merak edildi. Peki Kısmetse Olur Bilek kimdir? Kısmetse Olur damat adayı Bilek Orundaş kaç yaşında ve nereli? İşte Instagram hesabı...

KISMETSE OLUR BİLEK KİMDİR?

Bilek Orundaş 26 yaşındadır.

Ticaret ve lojistik işiyle uğraştığını belirtti.

Aynı zamanda modellik yapmaktadır.

Kendisini 'aşk adamı' olarak tanımladı.

Kısmetse Olur programına katılma nedenini, "Gerçek aşkı bulmaya geldim" sözleriyle belirtti.

Instagram'da 'bilekorundas' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.



