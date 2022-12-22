Kısmetse Olur Cansel Çördük gecelikle poz verdi! Yatakta...

5 yıl aradan sonra tekrar başlayan Kısmetse Olur programının eski yarışmacıları da gündemden düşmüyor. Programda Eser West ile yaşadığı aşk sayesinde adından söz ettiren Cansel Çördük değişimiyle sık sık adından söz ettiriyor.

Kısmetse Olur programından sonra Türkiye'den ayrılan ve Amerika'da Los Angeles'a yerleşen Cansel Çördük, şimdilerde şarkıcılıkla uğraşıyor ve sosyal medya fenomeni olarak da ünlü.

Sık sık erotik pozlarını paylaşarak dikkat çeken Cansel son olarak geceliğini giyip yatağa uzandı.



Yatakta kocaman bir ayıya sarıldığı anları paylaşan Cansel'i görenler "Bambaşka biri oldun", "Bu pozlar çok saçma" yorumları geldi.



