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Kısmetse Olur Cansel Çördük gecelikle poz verdi! Yatakta...

22.12.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur programının gözde isimlerinden Cansel Çördük sık sık değişimiyle adından söz ettiriyor. Program bittikten sonra Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerleşen Cansel gecelikle yatağa girdi ve ayıya sarıldı.

Kısmetse Olur Cansel Çördük gecelikle poz verdi! Yatakta...

5 yıl aradan sonra tekrar başlayan Kısmetse Olur programının eski yarışmacıları da gündemden düşmüyor. Programda Eser West ile yaşadığı aşk sayesinde adından söz ettiren Cansel Çördük değişimiyle sık sık adından söz ettiriyor.

Kısmetse Olur programından sonra Türkiye'den ayrılan ve Amerika'da Los Angeles'a yerleşen Cansel Çördük, şimdilerde şarkıcılıkla uğraşıyor ve sosyal medya fenomeni olarak da ünlü.

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Sık sık erotik pozlarını paylaşarak dikkat çeken Cansel son olarak geceliğini giyip yatağa uzandı.

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Yatakta kocaman bir ayıya sarıldığı anları paylaşan Cansel'i görenler "Bambaşka biri oldun", "Bu pozlar çok saçma" yorumları geldi.

Ekran Alıntısı

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