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Kısmetse Olur Cansel Çördük'ün yırtmacı olay oldu! Her yeri açıktı

04.02.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur'un eski gelin adaylarından biri olan Cansel Çördük değişimi ve tarzıyla dikkat çekmiyor. Kısmetse Olur Cansel son olarak öyle bir kıyafet giydi ki görenler şaştı kaldı.

Kısmetse Olur Cansel Çördük'ün yırtmacı olay oldu! Her yeri açıktı

Kısmetse Olur'un eski yarışmacılarından Cansel Çördük bir dönem Eser West ile sevgili olmuş, daha sonra ayrılık kararı alıp yurt dışında yaşamaya başlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Kısmetse Olur'un ilk sezonundaki çiftlerin neredeyse hepsinin gerçekten aşk yaşadığını belirten Cansel bir süredir paylaşımlarıyla gündemde.

Değişimiyle gündeme gelen eski yarışmacı bir süredir şarkıcılık yapıyor. Sosyal medyada üstsüz hallerini paylaşan isim son olarak iddialı bir kıyafet seçimi yaptı.

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İki bacağından da kasığına kadar yırtmacı olan bir elbise giyen Cansel Çördük neredeyse frikik veriyordu. Eski yarışmacının elbisesini görenler "Giymesen de olurmuş" yorumları yaptı.

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