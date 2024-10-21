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Kısmetse Olur Cansel'e bir bakan bir daha baktı! Kuyruk takıp...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.10.2024 09:21
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Kısmetse Olur en çok konuşulan isimlerinden Cansel Çördük adından söz ettirmeye devam ediyor. Değişimiyle dikkat çeken Cansel kuyruk takıp poz verdi.

Kısmetse Olur Cansel'e bir bakan bir daha baktı! Kuyruk takıp...

Yayınlandığı dönemde büyük ses getiren programlarından biri olan Kısmetse Olur ile ünlenen Cansel Çördük değişimiyle sık sık adından söz ettiriyor.

Program ile birlikte tanınarak ünlenen birçok isim arasında olan Cansel Çördük programda Eser West ile olan ilişkisiyle hafızalara kazınmıştı.

Programın ardından Türkiye’yi terk eden ve sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen Cansel her paylaşımıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yaptırdığı estetikler, zayıflığı ve erotik pozlarıyla dikkat çeken Cansel son olarak bir partiye katıldı.

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Kuyruk takıp poz veren Cansel Çördük'e hayranlarından beğeni yağdı.

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İSYAN ETMİŞTİ

Kısmetse Olur Cansel daaha önce kendisine yapılan yorumlara "Arkadaşlar aranızda bazen ay basenleri çıkmış, kalçan göğsün büyümüş diyenler var, olabilir seviyeli şekilde her yoruma açığım. Vücudum kum saati gibi çok seviyorum kadın olarak" diyerek isyan etmişti.

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