MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gülse Birsel'in Vural Çelik paylaşımı tepki çekti! Avrupa Yakası'nın Fatoş'u Şenay Gürler isyan etti: Ayıp ya!

Gülse Birsel'in Vural Çelik paylaşımı tepki çekti! Avrupa Yakası'nın Fatoş'u Şenay Gürler isyan etti: Ayıp ya!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.10.2024 07:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı fenomen dizi Avrupa Yakası'nda Fatoş karakterine hayat veren Şenay Gürler sosyal medya paylaşımıyla gündemde. Gülse Birsel'in Vural Çelik ardından yaptığı paylaşımla tepki çekmesine dayanamayan Gürler isyan etti.

Gülse Birsel'in Vural Çelik paylaşımı tepki çekti! Avrupa Yakası'nın Fatoş'u Şenay Gürler isyan etti: Ayıp ya!

MYNET- Gülse Birsel cenazesine katılmadığı Vural Çelik hakkında bir paylaşımda bulundu. Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Kubilay karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Vural Çelik'in ölümü ardından aralarının kötü olduğu bilinen Gülse Birsel uzun uzun Çelik ile set ortamını anlattı.

Gülse Birsel "Keşke son sezonda da beraber oynasaydık. Ve keşke birkaç ay sonra bir TV programında benimle ilgili mana verilemez, yakışıksız cümleler etmeseydi. (Tabii kimse iş arkadaşıyla tek sebepten 16 yıl iletişimi kesmez. Ama sonraki yıllardaki hataları, yanlışları burada anlatmaya gerek de yok, yakışık da almaz.) Ben oyuncu arkadaşlarımla olan anlaşmazlıklarda kavga, polemik, magazin…" dedi.

Ancak Gülse Birsel'in ölen ve söz hakkı olmayan bir kişinin ardından bu sözleri söylemesi tepki çekti. Tepkiler ardından Gülse Birsel paylaşımı sildi.

"NEREDEYSE BU ÖLÜMÜN SORUMLUSU İLAN EDİLECEK"

Avrupa Yakası'nın Fatoş'u Şenay Gürler ise Gülse Birsel'e yapılan tepkilere isyan etti. Gürler sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Kaç gündür Gülse hakkında saçma sapan suçlamalar yapılıyor, yazılar yazılıyor. Hepimiz üzüldük Vural'ı bu kadar erken kaybettiğimiz için elbette. Ben gidemedim cenazesine, turnedeydim. Gülse de anlatmış neden gidemediğini. Ama Gülse neredeyse bu erken ölümün sorumlusu ilan edilecek." dedi.

959x566-fatos-kuaforunden-ayriliyor-1659374612203

Gülse Birsel'in vefat eden Vural Çelik'le ilgili paylaşımı tepki çekti! Gülse Birsel'in vefat eden Vural Çelik'le ilgili paylaşımı tepki çekti!

"ERKEN KAYBETTİĞİMİZ ARAKADAŞIMIZIN ANISINA SAYGISIZLIK"

Şeynat Gürler devamında ise şunları yazarak arkadaşı Gülse Birsel'i korudu:

GaYDJgJWoAARwn5

"Vural'ın işle ilgili sıkıntıları olduğu ve Gülse'nin iş bulmasını engellediği bile yazıldı. Ayıp ya. İnsanlar birilerini linç etmeye ne kadar meraklı. 15 yılı geçmiş Avrupa Yakası biteli arkadaşlar. Bunları yazanların işi gücü yok mu Allah aşkına? Ben 5,5 yıl boyunca Gülse'nin kimseye bir kabalık yaptığını, üstten konuştuğunu görmedim. İnsan gibi insandır. Vural'la aralarında bir tartışmaya tanık olmadım. Avrupa Yakası'ndan ayrılanlar genellikle kendi istekleriyle ayrıldılar. Ya da arada ne yaşandıysa o günün dinamikleriyle yaşanmıştır. Sonuçta profesyonel bir iş yapıyorduk. Bu arada ne saçma şeyler yazmış insanlar. Hatta dangalağın birine göre 'Ben salak bir solcu, Kürtçü vs. olduğum için' çağırmıyormuşuz kahve içmeye Vural'ı. Vural'ın dünya görüşünü yeni öğrendim arkadaşlar. Bu konularda hiç konuşmadık bile
Yani neyse kimse bilmediği konularda ahkam kesip saçmalamasın bence. Bu her şeyden önce erken kaybettiğimiz arkadaşımızın anısına saygısızlık."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Gülse Birsel Şenay Gürler
En Çok Okunan Haberler
Yenidoğan skandalı büyüyor! 4 ile daha sıçradı...

Yenidoğan skandalı büyüyor! 4 ile daha sıçradı...

Alev topuna döndü, 5 kişi kaybetti... Kazadan hemen önce paylaşmış

Alev topuna döndü, 5 kişi kaybetti... Kazadan hemen önce paylaşmış

Gülse Birsel'in vefat eden Vural Çelik'le ilgili paylaşımı tepki çekti!

Gülse Birsel'in vefat eden Vural Çelik'le ilgili paylaşımı tepki çekti!

Aylar önce Meclis'e yenidoğan çetesiyle ilgili soru önergesi vermiş! 'Fahrettin Koca yanıtlamadı' diyerek duyurdu

Aylar önce Meclis'e yenidoğan çetesiyle ilgili soru önergesi vermiş! 'Fahrettin Koca yanıtlamadı' diyerek duyurdu

Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan yürekleri hoplatan paylaşım!

Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan yürekleri hoplatan paylaşım!

Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı merak ediliyordu! Sosyal medyada gündem oldu, işte görüntüleri...

Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı merak ediliyordu! Sosyal medyada gündem oldu, işte görüntüleri...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.