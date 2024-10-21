Gülse Birsel'in Vural Çelik paylaşımı tepki çekti! Avrupa Yakası'nın Fatoş'u Şenay Gürler isyan etti: Ayıp ya!

MYNET- Gülse Birsel cenazesine katılmadığı Vural Çelik hakkında bir paylaşımda bulundu. Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Kubilay karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Vural Çelik'in ölümü ardından aralarının kötü olduğu bilinen Gülse Birsel uzun uzun Çelik ile set ortamını anlattı.

Gülse Birsel "Keşke son sezonda da beraber oynasaydık. Ve keşke birkaç ay sonra bir TV programında benimle ilgili mana verilemez, yakışıksız cümleler etmeseydi. (Tabii kimse iş arkadaşıyla tek sebepten 16 yıl iletişimi kesmez. Ama sonraki yıllardaki hataları, yanlışları burada anlatmaya gerek de yok, yakışık da almaz.) Ben oyuncu arkadaşlarımla olan anlaşmazlıklarda kavga, polemik, magazin…" dedi.

Ancak Gülse Birsel'in ölen ve söz hakkı olmayan bir kişinin ardından bu sözleri söylemesi tepki çekti. Tepkiler ardından Gülse Birsel paylaşımı sildi.

"NEREDEYSE BU ÖLÜMÜN SORUMLUSU İLAN EDİLECEK"

Avrupa Yakası'nın Fatoş'u Şenay Gürler ise Gülse Birsel'e yapılan tepkilere isyan etti. Gürler sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Kaç gündür Gülse hakkında saçma sapan suçlamalar yapılıyor, yazılar yazılıyor. Hepimiz üzüldük Vural'ı bu kadar erken kaybettiğimiz için elbette. Ben gidemedim cenazesine, turnedeydim. Gülse de anlatmış neden gidemediğini. Ama Gülse neredeyse bu erken ölümün sorumlusu ilan edilecek." dedi.

"ERKEN KAYBETTİĞİMİZ ARAKADAŞIMIZIN ANISINA SAYGISIZLIK"

Şeynat Gürler devamında ise şunları yazarak arkadaşı Gülse Birsel'i korudu:

"Vural'ın işle ilgili sıkıntıları olduğu ve Gülse'nin iş bulmasını engellediği bile yazıldı. Ayıp ya. İnsanlar birilerini linç etmeye ne kadar meraklı. 15 yılı geçmiş Avrupa Yakası biteli arkadaşlar. Bunları yazanların işi gücü yok mu Allah aşkına? Ben 5,5 yıl boyunca Gülse'nin kimseye bir kabalık yaptığını, üstten konuştuğunu görmedim. İnsan gibi insandır. Vural'la aralarında bir tartışmaya tanık olmadım. Avrupa Yakası'ndan ayrılanlar genellikle kendi istekleriyle ayrıldılar. Ya da arada ne yaşandıysa o günün dinamikleriyle yaşanmıştır. Sonuçta profesyonel bir iş yapıyorduk. Bu arada ne saçma şeyler yazmış insanlar. Hatta dangalağın birine göre 'Ben salak bir solcu, Kürtçü vs. olduğum için' çağırmıyormuşuz kahve içmeye Vural'ı. Vural'ın dünya görüşünü yeni öğrendim arkadaşlar. Bu konularda hiç konuşmadık bile

Yani neyse kimse bilmediği konularda ahkam kesip saçmalamasın bence. Bu her şeyden önce erken kaybettiğimiz arkadaşımızın anısına saygısızlık."