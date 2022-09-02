Kısmetse Olur Cansel modellik yaptı! Takipçilerinden şoke eden yorumlar geldi

Kısmetse Olur yarışmasının en popüler isimlerinden Cansel Çördük sınırları zorluyor. Türkiye'yi terk eden Cansel hem son haliyle hem de iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor.

Son olarak erotik bir klipte yer alan Cansel Çördük şimdi de modellik yaptı. Tanga mayosunu giyip pozlarını paylaşan Cansel'in paylaşımına bazı takipçileri olumsuz yorumlarda bulundu.

Çördük'e "Kaybolan güzelliğini makyaj bile getirmiyor", "Berbat bir görüntü", "Yazık kaybolan gençlik", "Bu halin çok üzücü", "Sanki 2 farklı insan" yorumları yağdı.





