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Kısmetse Olur Cansel modellik yaptı! Takipçilerinden şoke eden yorumlar geldi

02.09.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur yarışmasında Eser ile yaşadığı aşkla tanınan ve sosyal medyada fenomen olan Cansel Çördük yurt dışında modellik yaptı. İddialı bir mayoyla verdiği pozu paylaşan Cansel'in takipçileri ünlü yarışmacının son halinden pek memnun değildi. Kısmetse Olur Cansel'e "Kaybolan güzelliğini makyaj bile getirmiyor" yorumları yağdı.

Kısmetse Olur Cansel modellik yaptı! Takipçilerinden şoke eden yorumlar geldi

Kısmetse Olur yarışmasının en popüler isimlerinden Cansel Çördük sınırları zorluyor. Türkiye'yi terk eden Cansel hem son haliyle hem de iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor.

Son olarak erotik bir klipte yer alan Cansel Çördük şimdi de modellik yaptı. Tanga mayosunu giyip pozlarını paylaşan Cansel'in paylaşımına bazı takipçileri olumsuz yorumlarda bulundu.

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Çördük'e "Kaybolan güzelliğini makyaj bile getirmiyor", "Berbat bir görüntü", "Yazık kaybolan gençlik", "Bu halin çok üzücü", "Sanki 2 farklı insan" yorumları yağdı.

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