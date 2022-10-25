Kısmetse Olur Cansel önünü açıp paylaştı! Sosyal medya coştu

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük, yalnızca açıklamalarıyla değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Yıllar içerisindeki değişimiyle izleyiciyi şaşırtan Cansel Çördük'ü görenler tanımıyor.

Son dönemde paylaşımlarına ara veren Kısmetse Olur Cansel yeni bir paylaşım yaptı. Değişimiyle sık sık adından söz ettiren Cansel, bu defa partide verdiği pozlarla dikkat çekti.

Sosyal medyada peş peşe paylaşım yapan ünlü isim, geceyi üzerine giydiği yeleğin önünü açarak verdiği pozla kapattı.



