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Kısmetse Olur Daniela'dan bomba itiraf! "Programda evli bir adamla..."

21.08.2022 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur programının yarışmacıları hala konuşulmaya devam ediyor. Gerek değişimleri, gerek özel hayatlarıyla gündemden düşmeyen yarışmacılardan bu defa Daniela, bomba itirafıyla gündemde. Programa Tankut'la yaşadığı aşkla damga vuran Daniela, kendisine gelen soruya verdiği cevapla gündemde!

Kısmetse Olur Daniela'dan bomba itiraf! "Programda evli bir adamla..."

Seda Akgül'ün sunuculuğunu yaptığı 2017 yılında yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur yarışması bir döneme damgasını vurmuştu. Yarışmada, hayatlarının aşkını arayan 7 damat ve 7 gelin adayının flört etmesiyle evlilik kararı alan çifte büyük ödül veriliyordu.

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Sık sık gündeme gelen gelin ve damat adayları sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Bu kez de Tankut'la yaşadığı aşkla adını duyuran Daniela'dan bomba gibi bir açıklama geldi.

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Sosyal medyadan gelen soruyu yanıtlayan Daniela, herkesi şaşırttı. Takipçisinin, "Kısmetse Olur'da neler yaşadın?" sorusuna, " Hayal kırıklığı ve kaos... Tam bir rezalet. Evli bir adamla yalandan bir kurguda yaralanmak" şeklinde cevap verdi.

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kısmetse olur
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