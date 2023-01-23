Kısmetse Olur Elif kimdir? Sedat'ın adayı Elif Nur Yel kaç yaşında, ne iş yapıyor? Estetiksiz hali olay olmuştu!

Kısmetse Olur programındaki gelişmeler devam ediyor. Yaren ve Şeydanur, Sedat ve Elif ikilisinin ilişkilerini samimi bulmadıklarını söylemesiyle eleme gecesinde Yaren, Şeydanur ve Elif tartışması olay olmuştu. Peki Kısmetse Olur Elif kimdir? Sedat'ın adayı Elif kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte detaylar...

KISMETSE OLUR ELİF KİMDİR?

Kısmetse Olur Elif, Merve ve Zeyd'in elenmesinin ardından programa katılmıştı. 19 yaşındaki Elif İletişim Fakültesi'nde okuyor. 2 yıl önce İstanbul'da yaşamaya başladı.

Kısmetse Olur evinin gelin adayı Elif'in estetiksiz haline ait olduğu iddia edilen fotoğraf, sosyal medyada olay olmuştu.

KISMETSE OLUR'DA EN SON NE OLDU?

İlişkileri samimi bulunmayan Serdar ve Eslem ikilisi evden elendi. İkilinin yerine oylama ile Zeyd ve Tuğçe eve geri döndü.

Kısmetse Olur pazar günleri hariç her gün 18.30'da YouTube'da yayınlanıyor.

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI KİMLER?

Gelin adayları: Aybüke, Şeydanur, Simge, Yeliz, Yaren, Cansel, Tuğçe, Elif ve Ayşenur.

Damat adayları: Zeyd, Bilek, Sedat, Erhan, Erol, Emirhan, Çağrı ve Oğulcan.

