Kısmetse Olur Emre Ubeyli'nin nişanlısı Hazal Atabek'in son hali şoke etti! Bambaşka biri oldu

Geçtiğimiz senelerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programı, hem yarışmacıları hem de yaşanan olaylarla gündeme damgasını vurmayı başarmıştı. Sevilen yarışmada yarışan pek çok gelin adayı şimdilerde başka hayatlar sürerken, en çok merak edilen isimlerden biri de Hazal Atabek oldu.

KISMETSE OLUR EMRE UBEYLİ'NİN NİŞANLISI HAZAL ATABEK'İN SON HALİ ŞAŞIRTTI!

Yarışmanın favori gelin adaylarından biri olan 1994 doğumlu Hazal Atabek'in yarışmadan önce işletmecilik yaptığı biliniyordu.

Atabek, Kısmetse Olur programıyla beraber şöhreti yakalamıştı.

Programa Emre Ubeyli için katıldığını söyleyen Atabek, bir süre sonra talibi olduğu kişi ile kavuşmayı başarmış ve Ubeyli'den çıkma teklifi almıştı.

Güzel bir beraberlik yaşayan ikili sonrasında, ani bir kararla yollarını ayırmıştı.

Instagram hesabında 460 bin takipçiye sahip olan Hazal Atabek ise, sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya devam ediyor.

Atabek'in son hali ve imajında yaptığı değişiklik takipçilerini şoke etti. Ünlü isim yarışmada aşina olunan uzun saçlarını kesti ve kendine kısa saçlı bir imaj yarattı.

Atabek'in tarzındaki değişim de dikkat çekti.

İşte Kısmetse Olur fenomenlerinden Hazal Atabek'in son hali...



