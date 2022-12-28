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Kısmetse Olur Eslem kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Eslem Sena nereli, ınstagram hesabı ne?

28.12.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur Aşkın Gücü formatı ile 5 yıllık aradan sonra dijital platformda yeniden izleyicisi ile buluştu. Öykü Serter'in sunuculuğunu üstelendiği programda heyecanlı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kısmetse Olur'un yeni gelin adayı belli oldu. Kısmetse Olur 15. bölümde Eslem Sena yarışmaya katıldı. Peki, yeni gelin adayı Eslem kimdir? İşte hakkında tüm merak edilenler...

Kısmetse Olur Eslem kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Eslem Sena nereli, ınstagram hesabı ne?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölümleri ile YouTube'da yayınlanmaya devam ediyor. Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışma programının dün akşam yayınlanan 14. bölümünde bir gelin adayı eve vedat etti. Yeni gelin adayı Eslem yarışmaya dahil oldu. Kısmetse Olur Eslem kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Eslem Sena nereli, ınstagram hesabı ne? İşte hakkında tüm bilgiler...

KISMETSE OLUR ESLEM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kısmetse Olur Eslem 2001 doğumlu. Kısmetse Olur kızlar evine dahil olan Eslem erkek yarışmacılar tarafından çok beğenildi ve dikkat çekti. Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasıcı Eslem Sena, esleemsena kullanıcı adıyla Instagram'da yer alıyor.

Kısmetse Olur Eslem5

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacılarından Bilek, Eslem'e "Diksiyonun çok güzel, şarkı söylemeni isterim." dedi.

Kısmetse Olur Eslem3

Zeyd ise, Eslem'e "Çizgi film anime karakterlerine benziyorsun, kalemle çizilmiş gibisin." dedi.

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