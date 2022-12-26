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Kısmetse Olur kim elenecek? Kısmetse Olur elenen kişi ne zaman açıklanacak? Geri sayım başladı!

26.12.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı tam gaz devam ediyor. Yeni haftanın gelmesiyle, izdivaç programından hangi ismin ayrılacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta programdan elenen isim, damat evinden Kaan olmuştu. Peki 26 Aralık Kısmetse Olur kim elenecek? Kısmetse Olur elenen kişi ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Kısmetse Olur kim elenecek? Kısmetse Olur elenen kişi ne zaman açıklanacak? Geri sayım başladı!

YouTube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur programı sosyal medyada da ses getirmeye devam ediyor. Gelin ve damat adaylarının taliplerini aradığı programda ikinci eleme bekleniyor. Peki Kısmetse Olur evinden kim elenecek? Kısmetse Olur elenen kişi ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KISMETSE OLUR EVİNDEN KİM ELENECEK?

Kısmetse Olur programında dokunulmazlığı erkekler evinden Erol, kadınlar evinden ise Yaren kazandı. Şimdi ise gözler, Kısmetse Olur evinden veda edecek yarışmacıya çevrildi.

Kısmetse Olur kim elenecek? Kısmetse Olur elenen kişi ne zaman açıklanacak? Geri sayım başladı!

Programa veda edecek olan isim bu akşam belli olacak. Sosyal medyada Zeyd ya da Furkan'ın elenmeye yakın olduğu iddia edildi.

KISMETSE OLUR ÇİFTLERİ KİMLER?

Yeliz-Erol
Yaren-Erhan
Cansel-Oğulcan
Aybüke-Tolga
Şeydanur- Serdar

KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Cansel, Tuğçe ve Ayşenur gelin adayı oldu.

Damat adayları ise Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan ve Oğulcan oldu. İlk haftadan elenen Kaan'ın yerine Furkan geldi.

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