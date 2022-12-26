Kısmetse Olur kim elenecek? Kısmetse Olur elenen kişi ne zaman açıklanacak? Geri sayım başladı!

YouTube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur programı sosyal medyada da ses getirmeye devam ediyor. Gelin ve damat adaylarının taliplerini aradığı programda ikinci eleme bekleniyor. Peki Kısmetse Olur evinden kim elenecek? Kısmetse Olur elenen kişi ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KISMETSE OLUR EVİNDEN KİM ELENECEK?

Kısmetse Olur programında dokunulmazlığı erkekler evinden Erol, kadınlar evinden ise Yaren kazandı. Şimdi ise gözler, Kısmetse Olur evinden veda edecek yarışmacıya çevrildi.

Programa veda edecek olan isim bu akşam belli olacak. Sosyal medyada Zeyd ya da Furkan'ın elenmeye yakın olduğu iddia edildi.

KISMETSE OLUR ÇİFTLERİ KİMLER?

Yeliz-Erol

Yaren-Erhan

Cansel-Oğulcan

Aybüke-Tolga

Şeydanur- Serdar

KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Cansel, Tuğçe ve Ayşenur gelin adayı oldu.

Damat adayları ise Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan ve Oğulcan oldu. İlk haftadan elenen Kaan'ın yerine Furkan geldi.

