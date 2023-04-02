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Kısmetse Olur Melis'ten TikTok fenomeni evli sevgilisine ağza alınmayacak sözler! Küfürün bini bir para: "Ben erkek olsam..."

02.04.2023 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur yarışması ile ünlenen Melis Buse Betkayan ve TikTok fenomeni evli sevgilisi Reşit Bozdağ birbirine girdi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Bozdağ'a ilişkin sosyal medya paylaşımları çok konuşulan Melis Buse Betkayan yine gündem oldu. Sevgilisinin kendisini darp ettiğini açıklayıp bir süre sonra barıştıklarını duyuran Betkayan; Reşit Bozdağ'ın "Tüm Türkiye görsün, izlesin kimin ne olduğunu" notunu düştüğü yeni bir paylaşımda bulunmasının ardından açtı ağzını yumdu gözünü.

Kısmetse Olur Melis'ten TikTok fenomeni evli sevgilisine ağza alınmayacak sözler! Küfürün bini bir para: "Ben erkek olsam..."

Kısmetse Olur yarışmasında unutulmazlar arasına giren Melis Buse Betkayan evli sevgilisiyle sosyal medya üzerinden tartıştı. TikTok'ta Serbest Hoca adını kullanan Reşit Bozdağ, sosyal medya hesabında, bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Melis Buse Betkayan'dan şiddet gördüğü görüntülere yer verdi.

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Melis Buse Betkayan'ın annesinin de yer aldığı görüntülerde, küfür ve hakaretlerin havada uçuşması dikkat çekti. Öte yandan videoda genç kadının abajur ile sevgilisinin kafasına vurduğu görüldü.

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Bu anlara sosyal medya hesabında yer veren Bozdağ paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Geçen sefer de böyle oldu ama ispatlayamadığım için herkes ona inandı. Ben hiç yorum yapmayacağım. Tüm Türkiye görsün, izlesin kimin ne olduğunu."

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MELİS BETKAYAN'DAN EVLİ SEVGİLİSİNİN DARP İDDİALARINA YANIT

Melis Buse Betkayan ise Reşit Bozdağ'a şu yanıtı verdi:

Ben erkek olsam dayak yedim diye o yalanı söylemeye utanırım. Sen zaten yalancısın. 3 lafından 5'i yalan. Tırmık attım başka ne yapabilirim ki? Başka neye gücüm yetebilir? Kadınların silahı tırnaktır arkadaşlar.

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MELİS BUSE BETKAYAN - REŞİT BOZDAĞ BİRLİKTELİĞİ

Evli biriyle aşk yaşaması nedeniyle sosyal medyada tepki çeken Melis Buse Betkayan geçtiğimiz günlerde sevgilisi Reşit Bozdağ tarafından darp edildiğini iddia edip suç duyurusunda bulunmuştu.

İkili bir süre sonra yeniden barıştıklarını sosyal medya hesaplarında yaptıkları açıklama ile duyurmuştu.

Son olarak bir kez daha yollarını ayırma kararı alan çift yine bir şiddet videosu ile gündeme geldi.

Yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri olan Melis Buse Betkayan bir süre daha gündemden adından söz ettireceğe benziyor.

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