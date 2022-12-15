Oğulcan Yılmaz, Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur programına katıldı. Yarışmacı kadrosundaki dikkat çeken isimlerden biri oldu. Peki Kısmetse Olur Oğulcan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kısmetse Olur Oğulcan Yılmaz hakkında detaylar...
İstanbul'da yaşayan Oğulcan Yılmaz 26 yaşındadır. Sosyal medyada, 'yetoffical' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor. Instagram'da 25 bin civarında takipçisi bulunuyor.
Gelin adayları: Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Cansel, Tuğçe ve Ayşenur
Damat adayları: Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan ve Oğulcan