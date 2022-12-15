Oğulcan Yılmaz, Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur programına katıldı. Yarışmacı kadrosundaki dikkat çeken isimlerden biri oldu. Peki Kısmetse Olur Oğulcan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kısmetse Olur Oğulcan Yılmaz hakkında detaylar...

KISMETSE OLUR OĞULCAN KİMDİR?

İstanbul'da yaşayan Oğulcan Yılmaz 26 yaşındadır. Sosyal medyada, 'yetoffical' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor. Instagram'da 25 bin civarında takipçisi bulunuyor.

KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI İSİMLERİ

Gelin adayları: Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Cansel, Tuğçe ve Ayşenur

Damat adayları: Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan ve Oğulcan



