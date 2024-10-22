Kısmetse Olur Sibel mutfakta derin dekolteli elbisesiyle dans etti! "Ne karıyım ama..."

2015 tarihinde yayımlanan izdivaç programı Kısmetse Olur, evlilik programlarının yasaklanmasının ardından ekranlara veda etmişti. Yıllar geçse de ilk günkü gibi akıllarda kalan program, uzun bir aranın ardından YouTube'ta Kısmetse Olur Aşkın Gücü adıyla yeniden yayın hayatına başlamıştı.

Eski Kısmetse Olur'daki gelin ve damat adaylarının çoğu unutulmadı. O isimlerden biri de anaokulu öğretmeni olan ve hayatının aşkını arayan Sibel Akbulut'tu. Genç yarışmacı programda Gökhan'la fırtınalı bir aşk yaşamıştı.

DERİN DEKOLTELİ ELBİSESİYLE OLAY OLDU!

Yarışmanın ardından ortalıkta görünmeyen Sibel Akbulut, geçtiğimiz yıllarda Türkiye'yi terk edip İngiltere'ye yerleşmişti. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan gelin adayı yayınladığı videolar ve pozlarıyla adeta görenleri mest etti. Instagram hesabında son olarak paylaştığı göğsünden göbeğine kadar devam eden derin dekoltesiyle olay oldu.

Yayınladığı videoya "Deliyim meliyim ama ne kadınım di mi" notunu düşen Akbulut, mutfaktaki dansıyla çok beğenildi. "Tanrı kadını yarattı" yorumları yapıldı.