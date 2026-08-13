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Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor? Kızılcık Şerbeti için karar verildi

Son olarak Kızılcık Şerbet'inde Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç’un diziden ayrılacağının açıklanmasının ardından gözler yeni sezona çevrildi. Kızılcık Şerbeti'nin final yapıp yapmayacağı merak ediliyor.

Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor? Kızılcık Şerbeti için karar verildi

Kızılcık Şerbeti’nin 5. sezonu öncesi peş peşe ayrılık haberleri geldi. Uyuşturucu operasyonunda testi pozitif çıkan Feyza Civelek'in diziden ayrılmasının ardından apar topar başka oyuncular da diziden gönderildi.

Dizide Nursema Ünal’a hayat veren Ceren Karakoç'tan sonra Neslihan Yeldan ve Barlas Kartal'ın da diziden gönderildiği ortaya çıktı. Seyirciler yaşananların perde arkasını merak ederken final iddiaları da gündeme geldi.

Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor? Kızılcık Şerbeti için karar verildi 1

KIZILCIK ŞERBETİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Dizinin final yapacağı iddiaları gündeme gelirken Birsen Altuntaş konuya dair şu bilgileri sosyal medyasından paylaştı:

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“Kızılcık Şerbeti” dizisinin 5. sezon çekimleri 25 Ağustos’ta başlıyor. Dizi 6 aylık zaman atlamasıyla başlıyor. Dizi acılı iki baba Abdullah Ünal (Ahmet Mümtaz Taylan) ve Ulvi’nin (Hamdi Alkan) kaybettiği evlatları Nursema ve İlhami’nin mezarının başında dua ettiği sahneyle açılıyor.
Kızılcık Şerbeti final mi yapıyor? Kızılcık Şerbeti için karar verildi 2

YAPIMCIDAN AÇIKLAMA GELDİ

Final iddiaları sonrası Faruk Turgut'tan da açıklama geldi. Yapımcı "Kızılcık Şerbeti'nin bittiği haberleri sürekli gündeme getiriliyor. Bu haberler doğru değildir. 5. sezon çekimleri 25 Ağustos'ta başlıyor" dedi.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti'nin 18 Eylül'de 139. bölüm yayınıyla ekranda olacağı da açıklandı.

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Kızılcık Şerbeti
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