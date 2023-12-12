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Kısmetse Olur Simge Nur Erkoç estetik kurbanı oldu! Yüzündeki sıvı akmaya başladı...

12.12.2023 12:19 | Son Güncelleme:
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Öykü Serter'in sunduğu Kısmetse Olur yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Simge Nur Erkoç, estetik kurbanı oldu. Çenesine işlem yaptıran Erkoç'un yüzünden enjekte edilen sıvı akmaya başlayınca doktoruna dava açtı.

Bir dönemin efsane programı Kısmetse Olur, beş yıl aranın ardından Aşkın Gücü formatıyla YouTube platformunda yayınlanmaya başlandı. Öykü Serter'in sunumuyla ekrana gelen programın ilk sezonunda yer alan isimlerden biri olan Simge Nur Erkoç estetik kurbanı oldu.

Çene kontörü yaptırdıktan sonra yüzünden enjekte edilen sıvı akmaya başlayan Erkoç, doktora dava açtı. Instagram hesabından yüzünün son halini paylaşarak isyan eden ve sürecin peşini bırakmayacağını söyleyen Simge Nur Erkoç şu açıklamayı yaptı;

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"Sen ancak üç beş kuruş verip hesap kapattırırsın! Hiç bir yetkisi olmadan bu işlemleri doktorum adı altında sahte belgelerle ben dahil yüzlerce insana bu işlemleri yaptı ve onlarca insanın sağlığını riske attı. H.... S.... hala bu işlemleri yapmaya devam ediyor ve yapmadığını bizi tanımadığını iddia ediyor! Ortalıkta geziyormuş ben onlara son golü atacağım beklesinler diye elinden geleni ardına koyma senin bu sahtekarlığının hesabını sana soracağız"

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"EN YÜKSEK CEZAYI ALMASINI SAĞLAYACAĞIM"

Estetiği özendirdiği için yaptırdığını ancak çok pişman olduğunu dile getiren Simge Nur Erkoç "Ben önce dudak dolgusu sonra da Jawline yaptırdım. Benim bu işlemlere ihtiyacım yokmuş ama özentilikten yaptırmıştım. Sen neden insanları dolandırıyorsun, neden sahte belgelerle dolaşıyorsun? Dava açmıştım çok uzadığı için konuyu sosyal medyaya taşıdım. Hakkımı sonuna kadar arayacağım. O doktorun alabileceği en yüksek cezayı almasını sağlayacağım. Yüzümden 3-4 ay boyunca irinler aktı. Bu doktor yüzünden mağdur olan insanlar bana ulaştı. Biri yüzde 75 görme kaybı yaşamış, birinin yüzü çok kötü bir hale gelmiş. Bu cani bunları yapıp hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor" dedi.

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