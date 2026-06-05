Özlem Yıldız'ın oğlu Demir liseden mezun oldu! Annesinin boyunu geçti

Sunucu Özlem Yıldız, özel hayatıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen isimler arasında. Bir dönemin popüler mankenlerinden olan Yıldız son olarak oğluyla gündeme geldi.

Eski eşi Sinan Serter ile evliliğinden 2007 yılında dünyaya gelen oğlu Demir’i gözlerden uzak büyüten Yıldız, zaman zaman oğluyla çekilmiş karelerini de takipçileriyle paylaşıyor.

Özlem Yıldız liseden mezun olan oğlu Demir'in son halini sosyal medyada paylaştı. Yıldız paylaşımına "Bazı anlar vardır hayatında duyguların en tepededir ama anlat desen kelimeler çıkmaz. Dün benim için böyle bir gündü, daha dün gibi diyerek başlamadan... özet olarak iyi ki senin annenim Demirim, yolun hep açık olsun" notunu düştü.

Özlem Yıldız'ın oğlu Demir'in annesinin boyunu geçtiği dikkat çekti.