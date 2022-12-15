2017'de final yapan Kısmetse Olur programı yeni sezonu ve yeni yarışmacılarıyla geri döndü. Kısmetse Olur programının gelin adayı Simge Nur Erkoç'un kim olduğu araştırılıyor. Peki Kısmetse Olur Simge kimdir? Gelin adayı Simge Nur Erkoç mesleği ne? İşte detaylar...

KISMETSE OLUR SİMGE KİMDİR?

1997 doğumlu Simge Nur Erkoç 25 yaşındadır. İstanbul'da yaşayan Erkoç modelleme uzmanıdır.

"Ben aşka inanmıyorum. Flörtöz bir insanım. Beni aşka inandıracak birini bulmaya geldim. İki şeye asla tahammülüm yok. Birinin bana karışması çünkü ailem bile bana karışmıyor. İkinci olarak ses tonunu bana yükseltmesi asla." ifadelerini kullanmıştır.

Gaalatasaray taraftarıdır. Dövmeleri ile dikkat çekmiştir. Instagram'da ciitleembiik ismiyle paylaşımlarına devam eden Simge Nur Erkoç'un bu mecrada 19.6K takipçisi bulunmaktadır. Giyim tarzı ile modayı yakından takip eden Simge Nur Erkoç sosyal medyada stili ile yoğun övgü almaktadır.

