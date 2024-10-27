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  4. Kısmetse Olur'un Ayçaliçe'si nikah masasına oturdu! Hayran hesaplarına sahip eski yarışmacıya beğeni yağdı

Kısmetse Olur'un Ayçaliçe'si nikah masasına oturdu! Hayran hesaplarına sahip eski yarışmacıya beğeni yağdı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
27.10.2024 16:44
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Dönemin fenomen evlilik programı Kısmetse Olur ile ünlenmişti... 2016 yılında gelin adayı olarak katıldığı evlilik programından tam 8 sene sonra nikah masasına oturdu. Ayça Ekin Beğen o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Bir döneme sansasyon dolu yayın akışı ile damga vuran program Kısmetse Olur! 2016 yılında yayın hayatına giren programın ilk sezonundan çok sevilen gelinlerinden biri olan Ayça Ekin Beğen, takipçilerini şaşkınlığa uğrattı.

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ANİ EVLİLİK KARARI

Yaptırdığı estetikler, yaşadığı ilişkiler gibi pek çok konuyla sık sık gündeme gelen Beğen, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi ile evlendi. Aşk hayatını gizli tutan Beğen, nikah masasından verdiği pozlarla takipçilerini sevindirdi.

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DOYASIYA KUTLADILAR

Adına fan hesapları açılan yarışmacıyı gelinlikle görenler o fotoğrafları beğeni yağmuruna tuttu. Sade bir nikahla dünya evine giren çift ardından sevdikleriyle beraber bir eğlence mekanına giderek anlamlı günü kutladı.

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