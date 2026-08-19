Dua Lipa tatilin keyfini çıkarıyor! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi

Arnavut asıllı dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, İtalya'nın Portofino kentinde tatil yapıyor. Lipa, kendisine eşlik eden kız arkadaşlarıyla birlikte olduça eğlenceli anlar yaşıyor.

Güneşli havanın keyfini çıkaran Dua Lipa renkli bikinisiyle verdiği pozlarla beğeni topladı.

Lipa, tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaşmayı da ihmal etmedi.

Ünlü yıldızın paylaşımları, sevenlerinin büyük beğenisini topladı ve çok sayıda yorum aldı.

Dua Lipa için sosyal medyada; 'çok güzel', 'her hali olay', ' başka bir aurası var' gibi yorumlar yapıldı.

Öte yandan şarkıcı, haziran ayında uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Callum Turner ile hayatını birleştirmişti.