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Dua Lipa tatilin keyfini çıkarıyor! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Kız arkadaşlarıyla tatile çıkan ünlü isim bikinili pozlarıyla da takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

Dua Lipa tatilin keyfini çıkarıyor! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi
Öznur Yaslı İkier

Arnavut asıllı dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, İtalya'nın Portofino kentinde tatil yapıyor. Lipa, kendisine eşlik eden kız arkadaşlarıyla birlikte olduça eğlenceli anlar yaşıyor.

Güneşli havanın keyfini çıkaran Dua Lipa renkli bikinisiyle verdiği pozlarla beğeni topladı.

Dua Lipa tatilin keyfini çıkarıyor! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi 1

Lipa, tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaşmayı da ihmal etmedi.

Dua Lipa tatilin keyfini çıkarıyor! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi 2

Ünlü yıldızın paylaşımları, sevenlerinin büyük beğenisini topladı ve çok sayıda yorum aldı.

Dua Lipa tatilin keyfini çıkarıyor! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi 3

Dua Lipa için sosyal medyada; 'çok güzel', 'her hali olay', ' başka bir aurası var' gibi yorumlar yapıldı.

Dua Lipa tatilin keyfini çıkarıyor! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi 4

Öte yandan şarkıcı, haziran ayında uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Callum Turner ile hayatını birleştirmişti.

Dua Lipa tatilin keyfini çıkarıyor! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi 5

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Anahtar Kelimeler:
Dua Lipa
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