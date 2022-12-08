Kısmetse Olur'un hırçın ismi Hazal Atabek değişimiyle şaşırttı! Emre Ubeyli'nin göz bebeğiydi...

Yıllar önce yayınlanan Kısmetse Olur programıyla ünlenen Hazal Atabek, bir süredir ekranlarda yer almıyordu. Sosyal medyada aktif olan Atabek'i bir de şimdi görün...

Emre Ubeyli ile yaşadığı aşkla akıllara kazınan Hazal Atabek, şöhret olmadan önce işletmeciydi.

haftada Kısmetse Olur evine dahil olan Hazal Atabek, hırçın tavırlarıyla hafızalarda yer edindi.

Hazal Atabek, daha önce Ayça ve Nur ile aşk yaşayan Emre Ubeyli'ye gönlünü kaptırdı.

Yarışmadan sonra 'Emre fakirdi, o yüzden yapamazdık' açıklamasıyla çok konuşulan Hazal Atabek, sonrasında diğer yarışmacı arkadaşlarının aksine gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

İŞTE SON HALİ

Instagram'da 500 binden fazla takipçisi bulunan Hazal Atabek'in dudak dolgusu ve botoks başta olmak üzere pek çok estetik müdahale yaptırdığı öne sürüldü.

Takipçileri, ''Eski Hazal'dan eser yok'', ''Zaten çok güzeldin, bu kadarına gerek yoktu'', ''Çok değişmişsin'' ve ''Nereden nereye'' gibi yorumlarda bulundu.



