MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Turabi bu defa türkü çıkardı! Klibi ayrı, sözleri ayrı olay

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Turabi Çamkıran geçtiğimiz yıl şarkı çıkarmış ancak şarkısının sözleri müstehcen bulunarak 'müstehcenlik' soruşturması başlatılmıştı. Turabi şimdi de İngilizce türküsünü yayınladı. Ünlü ismin türküsünün klibi de sözleri de kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Turabi bu defa türkü çıkardı! Klibi ayrı, sözleri ayrı olay
Öznur Yaslı İkier

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Turabi Çamkıran, İngilizce söylediği arabesk ''Wine Me, Dine Me'' adlı şarkısıyla tepki çekmiş ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şarkıya erişim engeli getirmişti.

Son olarak şarkı sözlerini değiştiren Turabi hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Turabi bu defa türkü çıkardı! Klibi ayrı, sözleri ayrı olay 1

Turabi şimdi de İngilizce türkü yayınladı. Turabi'nin türküsündeki sözleri ve klibi olay oldu.

Turabi bu defa türkü çıkardı! Klibi ayrı, sözleri ayrı olay 2

Turabi'nin türküsünden sözler:

“Birden fazla kişiliğim var ve hiçbiri senden hoşlanmıyor,
Eğer hiçbir şeye ihtiyacın olursa, senin için buradayım.”

Turabi bu defa türkü çıkardı! Klibi ayrı, sözleri ayrı olay 3

Turabi'nin türküsüne sosyal medyada; 'Acun mutlu musun?', 'hareketlere bak be', 'Harika sanatçı mükemmel eser' gibi yorumlar yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
RTÜK engeline takıldı TV8'de yayınlanmadı! Ceza görüntüleri gündemde RTÜK engeline takıldı TV8'de yayınlanmadı! Ceza görüntüleri gündemde
Kilolarla dolu çıkarttırdı! 6. kez ameliyat olacakKilolarla dolu çıkarttırdı! 6. kez ameliyat olacak

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
turabi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.