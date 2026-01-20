Turabi bu defa türkü çıkardı! Klibi ayrı, sözleri ayrı olay

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Turabi Çamkıran, İngilizce söylediği arabesk ''Wine Me, Dine Me'' adlı şarkısıyla tepki çekmiş ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şarkıya erişim engeli getirmişti.

Son olarak şarkı sözlerini değiştiren Turabi hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Turabi şimdi de İngilizce türkü yayınladı. Turabi'nin türküsündeki sözleri ve klibi olay oldu.

Turabi'nin türküsünden sözler:



“Birden fazla kişiliğim var ve hiçbiri senden hoşlanmıyor,

Eğer hiçbir şeye ihtiyacın olursa, senin için buradayım.”

Turabi'nin türküsüne sosyal medyada; 'Acun mutlu musun?', 'hareketlere bak be', 'Harika sanatçı mükemmel eser' gibi yorumlar yapıldı.