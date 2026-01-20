RTÜK engeline takıldı TV8'de yayınlanmadı! Survivor'daki ceza görüntüleri gündemde

Survivor 2026, bu yıl hayata geçirilen köklü format değişiklikleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Yarışmanın yeni kurallarına göre, ödül oyununu kaybeden takımlar sadece ödülden mahrum kalmakla yetinmiyor, aynı zamanda psikolojik ve fiziksel sınırları zorlayan cezalarla da karşı karşıya bırakılıyor.

Geçtiğimiz günlerde ada konseyinde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, Pazartesi günü kaybeden takımı bekleyen cezanın ağırlığına dikkat çekmişti. Ilıcalı, "Pazartesi günü kaybeden takıma verilen cezayı, RTÜK kuralları nedeniyle televizyonda tam olarak yayınlayamayacağız" sözleriyle hem yarışmacılarda şaşkınlık yaratmış hem de sosyal medyada büyük bir merak dalgası başlatmıştı.

İzleyicilerin günlerdir yanıtını aradığı "Ceza ne olacak?" sorusu sonunda cevabını buldu. RTÜK engeline takılan ceza görüntüleri EXXEN'de yayınlandı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler 'en çok konuşulanlar' listesine girmeye başardı.

Survivor'daki ceza için 'Diskalifiye olmayı tercih ederim', 'Çok kötü be', 'Asla dayanamam' gibi yorumlar yapıldı.