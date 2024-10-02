Kısmetse Olur'un şampiyon çifti ayrıldıklarını duyurdu! 'Hiçbir şey görmek istemiyorum...'

2015 tarihinde yayımlanan izdivaç programı Kısmetse Olur, evlilik programlarının yasaklanmasının ardından ekranlara veda etmişti. Yıllar geçse de ilk günkü gibi akıllarda kalan program, uzun bir aranın ardından YouTube'ta Kısmetse Olur Aşkın Gücü adıyla yeniden yayın hayatına başlamıştı.

ELİF VE SEDAT AŞKI EFSANE OLMUŞTU!

Aylarca süren programda ise yarışmacıların birçoğu ilişkilerinde bir türlü dikiş tutturamamıştı. Tartışmaların, ayrılıkların ve ihanetin arasında Elif ve Sedat aşkı Kısmetse Olur'a damga vurmuştu.

AYRILDIKLARINI AÇIKLADI!

Kısmetse Olur'un ilk sezon şampiyonları olan Elif ve Sedat programdan sonra da uzunca bir süre aşklarını yaşamaya devam etmişti. Elif Nur Yel ise Instagram hesabında Sedat'la ayrıldıklarını açıkladı. Kanalına gönderdiği mesajda "Hiçbir şey görmek istemiyorum. Herkese seçtiği hayatta başarılar." yazdı.