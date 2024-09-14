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Kısmetse Olur yarışmacısı oyuncu oldu! Fenomen dizinin kadrosuna girdi!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
14.09.2024 17:20
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Ekranların en sevilen izdivaç programlarından olan ve yıllar önce evlilik programlarının yasaklanmasıyla yayın hayatı biten Kısmetse Olur uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönmüştü. Programda yer alan damat adayı Tolga Kandemir, oyunculuğa adım attı. Fenomen dizi Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu.

Kısmetse Olur yarışmacısı oyuncu oldu! Fenomen dizinin kadrosuna girdi!

Türk televizyon tarihinin en sevilen izdivaç programlarından biri olan Kısmetse Olur, farklı sunucu ve yarışmacılarla 2022 yılında yeniden ekrana dönmüştü. YouTube'ta yayın hayatına başlayan program ilk bölümüyle ses getirmişti.

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ismiyle geri dönen programda yarışmacılar gerçek hayattaki ve sosyal medyadaki halleriyle sık sık konuşulmuştu. Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan programdaki yarışmacılar da popüler isimler haline geldi.

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O yarışmacılardan biri de Aybüke'yle yaşadığı aşkla çok konuşulan Tolga Kandemir oldu. Kandemir, sosyal medyada müstehcen yanıtlar verdiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Yarışmanın ardından ortalıkta görünmeyen damat adayı şimdi karşımızı oyuncu olarak çıktı.

FENOMEN DİZİYE GİRDİ

Oyunculuğa adım atan Tolga Kandemir, Kanal D ekranlarında yılladır yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu. Yakışıklılığıyla adından söz ettiren Kandemir, dizide Melih komiser karakterine hayat veriyor.

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