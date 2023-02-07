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Kısmetse Olur yeni bölüm neden yayınlanmadı? Kısmetse Olur 49. bölüm ne zaman yayınlanacak?

07.02.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur'un yeni bölümü dün akşam yayınlanmadı. Bunun üzerinde tüm program takipçileri Kısmetse Olur yeni bölüm neden yayınlanmadı? Kısmetse Olur 49. bölüm ne zaman yayınlanacak? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Öykü Serter'in sunumuyla ekrana gelen programın yeni bölümünde diskalifiye şoku yaşanacak. İşte tüm ayrıntılar...

Kısmetse Olur yeni bölüm neden yayınlanmadı? Kısmetse Olur 49. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kısmetse Olur yeni bölümü yayınlanmadı. Youtube platformunda Öykü Serter'in sunumuyla izleyicisinin karşısına çıkan Kısmetse Olur'un 49. bölümü heyecanla bekleniyordu. Yeni bölümde diskalifiye şoku yaşanacağı programın tanıtımında yer almıştı. Peki, Kısmetse Olur yeni bölüm neden yayınlanmadı? Kısmetse Olur 49. bölüm ne zaman yayınlanacak?

KISMETSE OLUR YENİ BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

Kısmetse Olur 49. bölüm yayın tarihi henüz açıklanmadı. Ancak programın Kahramanmaraş merkezli deprem sebebiyle yayınlanmadığı tahmin ediliyor.

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KISMETSE OLUR'DA DİSKALİFİYE ŞOKU!

9 damat ve 9 gelin adayının aşkı aradığı Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün final bölümünde Öykü Serter elinde kırmızı bir kartla bekliyor.

Kısmetse Olur'un 49. bölüm fragmanına Öykü Serter'in; "Çok net kurallarımızı açıklamıştım. Yarışmanın en birinci kuralı olan 'dışarıda görüşemezler' kuralını ihlal ettikleri için kırmızı kart gösteriyor ve diskalifiye ediyoruz." sözleri damga vurdu.


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