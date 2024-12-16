Kısmetse Olur Zeyd Gümüştutan öldü mü? Yasin Özbek paylaştı

Kısmetse Olur Aşkın Gücü birinci sezonunda dikkat çeken Zeyd Gümüştutan’ın ölümüne dair iddialar dün gece sosyal medyada hızla yayıldı.

Amerika'ya girmeye çalışırken Meksika sınırında öldüğü öne sürülen Gümüştutan hakkında ilk açıklama, Kısmetse Olur ifşalarıyla bilinen Yasin Özbek’ten geldi.

Yasin Özbek iddialar sonrası "Akadaşlar Kısmetse Olur Zeyd vefat etmedi hâlâ yaşıyor. Yapılan haberler sahte yani kısaca ölmedi" dedi.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nden önce popüler Göz6 programında da yer alan Zeyd, Berna Keklikler ile yaşadığı aşkla dikkat çekmişti. Aşk bittikten sonra kurduğu "'Otopsi istiyorum, kurduğum düşler eceliyle ölmüş olamaz' cümlesiyle de viral olan Zeyd'ten ise bir açıklama geldi.

ZEYD GÜMÜŞTUTAN KİMDİR?

1997 İstanbul doğumlu damat adayı Zeyd Gümüştutan daha önce Göz6 programına da katılmıştı.