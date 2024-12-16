MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kısmetse Olur Zeyd Gümüştutan öldü mü? Yasin Özbek paylaştı

Kısmetse Olur Zeyd Gümüştutan öldü mü? Yasin Özbek paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.12.2024 15:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasının birinci sezonunda yarışan Zeyd Gümüştutan'a dair sosyal medyada 'öldü' iddiaları geldi. Açıklama ise gecikmedi.

Kısmetse Olur Zeyd Gümüştutan öldü mü? Yasin Özbek paylaştı

Kısmetse Olur Aşkın Gücü birinci sezonunda dikkat çeken Zeyd Gümüştutan’ın ölümüne dair iddialar dün gece sosyal medyada hızla yayıldı.

Amerika'ya girmeye çalışırken Meksika sınırında öldüğü öne sürülen Gümüştutan hakkında ilk açıklama, Kısmetse Olur ifşalarıyla bilinen Yasin Özbek’ten geldi.

Yasin Özbek iddialar sonrası "Akadaşlar Kısmetse Olur Zeyd vefat etmedi hâlâ yaşıyor. Yapılan haberler sahte yani kısaca ölmedi" dedi.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nden önce popüler Göz6 programında da yer alan Zeyd, Berna Keklikler ile yaşadığı aşkla dikkat çekmişti. Aşk bittikten sonra kurduğu "'Otopsi istiyorum, kurduğum düşler eceliyle ölmüş olamaz' cümlesiyle de viral olan Zeyd'ten ise bir açıklama geldi.

Ekran görüntüsü 2024-12-16 154957

ZEYD GÜMÜŞTUTAN KİMDİR?

1997 İstanbul doğumlu damat adayı Zeyd Gümüştutan daha önce Göz6 programına da katılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
kısmetse olur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Esad sessizliğini bozdu: Suriye'den nasıl kaçtığını adım adım anlattı

Esad sessizliğini bozdu: Suriye'den nasıl kaçtığını adım adım anlattı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sona erdi!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sona erdi!

Asgari ücreti geçen sene nokta atışı bilmişti! 2025 tahmini de geldi

Asgari ücreti geçen sene nokta atışı bilmişti! 2025 tahmini de geldi

Kayak merkezinde zehirlenme: 12 kişi hayatını kaybetti!

Kayak merkezinde zehirlenme: 12 kişi hayatını kaybetti!

Sergen Yalçın'ın derbi tahmini ortalığı karıştırdı!

Sergen Yalçın'ın derbi tahmini ortalığı karıştırdı!

Erdoğan "Silkeleyeceğiz" demişti, 6 belediyenin hesaplarına bloke kondu

Erdoğan "Silkeleyeceğiz" demişti, 6 belediyenin hesaplarına bloke kondu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Her kuruşuna değer bir kış yatırımı! Columbia mont günün en iyi fırsatı

Her kuruşuna değer bir kış yatırımı! Columbia mont günün en iyi fırsatı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.