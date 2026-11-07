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Kızılcık Şerbeti 146. bölüm 1. fragman izle! 'Hikaye toparlanmaya başladı'

Show Tv'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti dün akşam 145. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Ceren Karakoç'un hayat verdiği Nursema karakterinin geri döndüğü bölümde heyecan dolu anlar yaşandı. Dizinin 146. bölüm fragmanı da hemen yayınlandı.

Kızılcık Şerbeti 146. bölüm 1. fragman izle! 'Hikaye toparlanmaya başladı'
Öznur Yaslı İkier

SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' cuma akşamı seyircisini ekrana kilitliyor. Dün akşam 145. bölümüyle ekrana gelen dizide yine heyecan dolu sahneler damga vurdu.

Kızılcık Şerbeti'nde Ceren Karakoç'un hayat verdiği Nursema karakteri geri döndü. Evine dönen Nursema ailesiyle buluştuğu anlarda duygusal anlar yaşadı.

KIZILCIK ŞERBETİ 146. BÖLÜM 1. FRAGMAN İZLE!

Dizinin hemen ardından 146. bölüm fragmanı yayınlandı. Kızılcık Şerbeti'nin yeni fragmanına Fatih ile Başak'ın boşanma kararı damga vurdu. Son sahnede ise Ömer ve Lider'in kavga ettiği anlarda bir silah sesi duyuldu.

Kızılcık Şerbeti 146. bölüm 1. fragman izle! Hikaye toparlanmaya başladı 1

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada; 'Hikaye toparlanmaya başladı', 'Eski Kızılcık oluyor gibi', 'Çok iyi gidiyor', 'Heyecanla bekliyoruz' gibi yorumlar yapıldı.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM ÖZETİ:

Nursema ve Asil’in yüzleşmesi ekrana geldi. Asil aşkını itiraf ederken, Nursema’nın “Seninle ben olamayız. Bugün beni belki de gerçekten ilk defa kaybettin!” sözleriyle net duruşu dikkat çekti.

Kızılcık Şerbeti 146. bölüm 1. fragman izle! Hikaye toparlanmaya başladı 2

Kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Abdullah, Nursema’dan özür diliyor. Elif, Çimen ve Emir’in barıştığını müjdelerken bu haber Kıvılcım ve Salkım’ı karşı karşıya getiriyor.

Lider’in Ömer’in oteline yaptığı beklenmeyen ziyaret ile Londra’ya giden Hilal’in Ömer’e veda etmesi merak uyandırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Kızılcık Şerbeti
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