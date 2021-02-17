Kit Harington ve Rose Leslie'nin bebeği oldu

Game of Thrones dizisinin yıldızları Kit Harington ve Rose Leslie’nin ilk bebekleri dünyaya geldi. Çift, hamilelik haberini eylül ayında duyurmuştu.

Bir erkek bebeği olan çiftin sözcüsü, “Çok çok mutlular” açıklamasını yaptı. Ancak bebeğin adı ve başka detaylarla ilgili bilgi vermedi.



Fantastik dizide Ygritte karakterine hayat veren Leslie, eylülde Make Magazine adlı dergiye verdiği pozlarda büyüyen karnını gözler önüne sermiş ve böylece bebek beklediklerini açıklamıştı.

DOĞUM İÇİN İNGİLTERE'YE DÖNDÜLER

Bebeğin doğumu için yaşadıkları ABD’den İngiltere’ye döndüklerini açıklayan 33 yaşındaki Leslie, “Etrafımızı saran yeşillik, kuş sesleri, çalılar ve harika komşularımızla olmak bir ayrıcalık. Çok huzurlu” ifadesini kullanmıştı.

