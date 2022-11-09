Kitabında kendisi için 'Takımı bağıra çağıra motive ediyor' demişti! Fatih Terim ve Pirlo yıllar sonra bir araya geldi

Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran ve Sarı-Kırmızılı kulübe veda etmesinin ardından herhangi bir takım çalıştırmayan efsane hoca Fatih Terim, İtalya Konsolosluğu’nda Türk-İtalyan buluşmasına konuşmacı olarak çağrıldı.

Konuşmayı Milan'da oynadığı dönemde Terim ile çalışmış olan ve şu sıralar Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğünü yapan Andrea Pirlo ile Anadolu Efes'in İtalyan basketbolcusu Achille Polonara da takip etti.

YILLAR SONRA BULUŞTULAR

Pirlo daha önce otobiyografisinde Fatih Terim için sert ifadeler kullanırken, ikilinin yıllar sonra bir araya gelmesi dikkat çekti.

Sezon başında Fatih Karagümrük anlaşarak Türkiye'ye ayak basan ve imzayı atan Pirlo, futbolculuk yıllarında Fatih Terim'in öğrencisiydi. İtalyan çalıştırıcı, otobiyografisinde İmparator lakabıyla da tanınan teknik adam hakkında çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

"TAKTİK BİLGİSİ YETERSİZ"

Pirlo, “Terim’in taktik bilgisinin yetersizliğini ve tüm oyun planının takımı bağıra çağıra motive ederek, sahada iyi bir sonuç almamızı ümit etmek olduğunu anlamamız uzun zaman almadı. Aktivitelere kravat takmadan gelebiliyor; sonra bu aktivitelerden, evinde "biri bizi gözetliyor" seyretmek için kimseye haber vermeden erkenden ayrılıp, Galliani'yi masasında tek başına bırakıyordu. Kendisini tesislerde John Travolta gibi garip, cafcaflı ve renkli kıyafetler giyerken görüyorduk”” şeklinde görüş belirtmişti.

Bu sözler üzerine Terim ve Pirlo'nun küs olduğu iddia edilse de bu buluşmanın ardından buzların eridiği öğrenildi.



