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’’Kitap okumayı alışkanlık haline getirin’’

KÜTAHYA HABERLERİ  | 21.10.2020 10:43 | Son Güncelleme

Emet ilçe Kaymakamı Hasan Çiçek, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Nuri Ceyhan ile birlikte Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret edip incelemelerde bulundu.Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Ali Bahçeci, Müdür Yardımcıları H.

Emet ilçe Kaymakamı Hasan Çiçek, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Nuri Ceyhan ile birlikte Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret edip incelemelerde bulundu.
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Ali Bahçeci, Müdür Yardımcıları H. Fehmi Tekin ve Cemile Cesur tarafından karşılanan Çiçek, müdür odasında yaptıkları değerlendirme toplantısında okulun genel durumu hakkında bilgiler alıp, ihtiyaç ve talepleri dinledi. Okulun ön ve arka tarafında bahçe düzenleme ve engelli rampası yapım çalışmasını yerinde inceleyen Çiçek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Devam etmekte olan Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile eğitim hayatları hakkında öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Kaymakam Çiçek, “Pandemi yüzünden zorlu bir süreçten geçiyoruz. Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmenizin yanı sıra, daha sabırlı olmanız ve iyi bir motivasyonla sürekli, planlı olarak çalışmanız gerekmektedir. Geleceğinize hazırlanma konusunda, ufkunuzu, hedefinizi her zaman diri, taze, yüksek ve geniş tutun. Heyecan ve umudunuzu asla yitirmeyin. Özellikle kitap okumayı alışkanlık haline getirin. Çağımız bilgi, iletişim ve teknoloji çağı. Onun için çok okuyalım, bilgi sahibi olalım, bütün gelişmeleri yakından takip edelim ve üretme konusunda çözümün bir parçası olmak için çaba sarf edelim. Kaymakamlık olarak eğitime büyük önem veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Destekleme ve Yetiştirme Kursları bu anlamda sizi geleceğe hazırlayan büyük bir imkandır. İyi değerlendiriniz. Kurs yerinin hazırlanmasında, eğitimin verilmesinde katkısı ve emeği olanlara ve katılımda bulunan öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz güzel bir şekilde çalışıp kursa sürekli gelerek bilgilerini pekiştirip yeni şeyler eklerlerse, hedefledikleri liseyi veya üniversiteyi, istedikleri bölümü kazanacaklarına inanıyorum" dedi.

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