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Kitle iletişim araçları nedir? Kitle iletişim araçlarının gelişim süreci

Ferhan Petek Ferhan Petek
24.12.2024 10:53
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Tarih boyunca gelişen insanlık ve ilerleyen teknoloji kitle iletişim araçlarını meydana getirmiştir. Bu araçlar da zaman içinde gelişmiş ve çeşitlenmiştir. İnsanlar arasındaki iletişim ihtiyacından doğan çeşitli kitle iletişim araçları ihtiyaca ve imkanlara göre ilerleyerek bugünkü son haline ulaşmıştır.

Kitle iletişim araçları nedir? Kitle iletişim araçlarının gelişim süreci

Geçmişten bugüne ciddi değişimler yaşayan kitle iletişim araçları, yazılı medyanın başlangıcı olan matbaanın icadına kadar uzanan bir süreçtir. Gutenberg’in matbaanın hareketli halini icat etmesi ile kitle iletişim araçları dönemi başlamış ve kitle iletişim araçları zaman içinde gelişerek yaygınlaşmıştır. Kamuoyunu şekillendirmekten sosyal hayatı düzenlemeye kadar birçok alanda faydalı olarak kabul edilen kitle iletişim araçları günümüzde yapay zeka etkisi ile de desteklenmektedir.

Kitle iletişim araçları nedir?

Medya araçları ya da kitle iletişim araçları geniş bir dinleyici ya da izleyici kitlelerine haber, reklam, bilgi, eğlence gibi çeşitli içerikler üretmek ve iletmek amacı ile kullanılan araçların genel adıdır. Toplumun tüm kesimlerine ulaşabilme genel olarak tek yönlü olan ve etkileşimli alanlardır. Kamuoyunu şekillendirmek ve toplumu bilgilendirmek gibi görevleri bulunur.

Birden fazla türü bulunan kitle iletişim araçlarının sınıflandırılması şu şekilde yapılmıştır:

  • Basılı medya
  • Radyo
  • Televizyon
  • İnternet
  • Dijital medya
  • Sinema
  • Reklam
  • Halka ilişkiler

Kitle iletişim araçlarının gelişim süreci nasıldır?

Köklü bir geçmiş ive ayrıntılı bir gelişim süreci olan kitle iletişim araçları, 15. yüzyılda matbaanın bulunması ile başlamıştır. Kitle iletişiminin ilk önemli aracı olarak basılı medya yani gazeteler, dergiler gibi yayınlar kabul edilir. Hatta dünya genelinde birçok sanat akımı ve düşünce de çeşitli dergi yayınlarının oluşum ve basım süreçlerinde bir araya gelen aydınların fikir yürütmeleri ile ortaya çıkmış ve yayılmıştır.

  1. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında radyo ortaya çıkmış ve en önemli kitle iletişim aracı haline gelmiştir. 1920 yılında ilk radyo yayını gerçekleşmiş ve hızlı bir biçimde tüm dünyada popüler hale gelmiştir. Sesli yayın yapması ile geniş kitlelere ulaşmayı başarmış, hem haber hem de eğlence iletimi adına önemli bir yerde durmuştur.

  2. yüzyıldan itibaren televizyon en popüler kitle iletişim aracı haline gelmiştir. Görsel ve işitsel içerikleriyle geniş kitlelere ulaşmaya başlayan televizyon sayesinde bilgi çok daha hızlı bir biçimde iletilmeye başlanmıştır. Dünya genelinde televizyon, hem önemli bir bilgi kaynağı hem de eğlence aracı haline gelmiştir.

Zaman içinde teknolojinin günden güne daha da gelişmesi, internetin hayatın tüm alanlarına girmeyi başarması ile kitle iletişim araçları artık dijital dünyaya dönüşmüştür. Sosyal medya önem kazanarak diğer tüm kitle iletişim araçlarının önüne geçmeyi başarmıştır. 21. yüzyılın başlarından itibaren sosyal medya platformlarının sayısı ve çeşitliliği de günden güne artmıştır. Günümüzde kitle iletişim araçları yapay zeka ile de desteklenir hale gelmiştir.

Günümüzde kitle iletişim araçları nelerdir?

Günümüzde tüm dünya genelinde yeni teknolojiler ve yapay zeka ön plana çıkmış durumdadır. İnsanlar eğlenceyi, bilgiyi ve çeşitli içerikleri yapay zeka ile elde etmeye başlamış hatta düşünmeyi de yapay zekaya bırakarak zamandan tasarruf etme konusunda önemli bir adım atmışlardır. Bu teknolojiler medya deneyimlerini kişiselleştirmekte, içerik üretimini hızlandırmakta ve etkileşimi derinleştirirken insanlar arasındaki iletişimi gitgide daha da azaltmaktadır.

Tarihsel süreci boyunca teknolojinin gelişmesi ile ilerleyen kitle iletişim araçları bugün şekil değiştirse de varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Gelişen teknoloji ile daha farklı boyutlara taşınsa da bilgi ve eğlence aktarımı ihtiyacı nedeniyle var olmaya devam edeceği kabul edilmiştir.

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