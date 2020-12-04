Kıvanç Tatlıtuğ'dan olay pozlar! Sosyal medyada gündem oldu

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında evlendiği stilist eşi Başak Dizer ile birlikte soluğu Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde aldı.

Şu sıralar birbirlerine vakit ayıran çiftten Tatlıtuğ, yeni pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.



Sarı ceketi ve şapkasıyla poz veren oyuncunun bu karelerine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

İşte o yorumlardan birkaçı:

"Karizmanın vergisini ver, biz de nasiplenelim."

"Kıvanç Bey, gün geçtikçe daha da yakışıklı oluyorsunuz."

"Bu karizma ne, Allah aşkına!"

Takipçileri, oyuncuyu 'Indiana Jones' karakterine de benzetti.



