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'Kocanı öldürüp seni köpeğim yapacağım' demişti! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in saplantılı hayranı için hapis istemi

26.11.2020 10:04 | Son Güncelleme:
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'Kocanı öldürüp seni köpeğim yapacağım' demişti! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in saplantılı hayranı için hapis istemi

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’i tehdit davasında Sinan Altıntaş hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Sinan Altıntaş Dizer’e “Kocanı öldürüp seni köpeğim yapacağım” demişti.

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, kendilerini sosyal medya hesabı üzerinden ölüm tehdit ettiğini ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle Sinan Altantaş hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Ünlü oyuncunun ihbarı üzerine başlatılan soruşturma, suçun uzlaştırmaya tabi suçlardan olması nedeniyle Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer'in kendilerini sosyal medya üzerinden ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldukları Sinan Altantaş hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Savcılık, Sinan Altantaş hakkında ünlü çifte attığı mesajlarla "Tehdit" ve "Hakaret" suçundan 9 aydan 4 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi. İddianame kabul edilirse Sinan A., İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Altıntaş sosyal medyadan Tatlıtuğ’a, ‘Cezaevine gireceksin, orada sana neler yapıyorlar’, Dizer’e ise ‘Kocanı öldürüp seni köpeğim yapacağım’ şeklinde mesajlar atmıştı. (DHA)

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