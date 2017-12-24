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Kıvanç Tatlıtuğ dolandırıldı mı? Savcılığa ifade verecek!

MAGAZİN HABERLERİ | 24.12.2017 16:11 | Son Güncelleme 11 saat önce

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un, kendisinden tahsil ettiği vergi borçlarını yatırmayarak 3, 5 milyon TL zarara uğrattığını iddia ettiği eski muhasebecisi Erdal D. tarafından dolandırıldığı iddia edildi!

Kıvanç Tatlıtuğ dolandırıldı mı? Savcılığa ifade verecek!

Vergilerini zamanında ödemesine rağmen büyük bir borçla karşı karşıya kalan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, savcılığa şikayette bulundu. Soruşturma başlatan savcılık Erdal D.'nin ifadesini aldı. Erdal D.'nin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Bunun üzerine Tatlıtuğ ifadeye çağırıldı. Akşam’ın haberine göre, oyuncunun önümüzdeki hafta savcıya ifade vermesi bekleniyor.

PARANIN BİR KISMINI HİMAYESİNE GEÇİRDİ!
İddiaya göre; Tatlıtuğ, muhasebecisi Erdal D.’yle vergi kaydı açılması, vergi defterlerinin ve muhasebesinin tutulması, yapacağı sözleşmeler için hukuki, mali ve eğitimsel danışmanlık yapması konusunda anlaşmaya vardı. Tatlıtuğ, muhasebecisine aldığı hizmetler ve vergi borçlarını yatırması için farklı tarihlerde yüklü miktarda paralar yatırdı.

Aldığı paralar sonrası muhasebeci, faturaları kestiğini ve Tatlıtuğ’un vergi defterine kaydettiğini beyan etti. Fakat yine iddiaya göre Erdal D., aldığı paraların tamamını yatırmayarak, himayesinde tuttu. Daha sonra vergi cezasını gören Tatlıtuğ, muhasebecisine ulaşmak istese de başarılı olamadı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu paranın suyu nerden geliyor? Allahım. yaptıkları iş bir pofyuma çıkmak bir iki dizife oynamak. 3,5 milyon lira sadece vergisi. asıl kazancını varın siz hesapedin. Sabancılara Koçlara yeminle ayıp ediyoruz. adamlar para kaxanırken yanlarında on binlerce kişiye ekmek veriyolar. bu düzene dur demesse bu dünya kısa bi süre sınra kölelik dönemi başlar
oyunculukları beş para etmez sadece tiple olmuyor bu işler anca bağır dur... yabancı dizileri filimleri izleyip ders alsınlar
hep bana yok iste kıvanç bırazda mıllet faydalansın dımı
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