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Kıvanç Tatlıtuğ isyan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 16:16 | Son Güncelleme

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, Sinan A. isimli bir şahsın kendilerini ölüm tehdit ettiğini ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini suç duyurusunda bulunmuştu. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili çıkan asılsız dedikodular hakkında açıklama yaptı.

Kıvanç Tatlıtuğ isyan etti

Eşi ve kendisini ölümle tehdit eden şahıs hakkında suç duyurusunda bulunan, söz konusu kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen üç ayrı soruşturma olduğunu belirten Kıvanç Tatlıtuğ, olaya dair sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

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Tatlıtuğ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İki sene önce şikayet ettiğimiz ve suçunu itiraf eden Sinan A. isimli şahıs, aslında 'ünlü genç bir kadın oyuncuyu' rahatsız eden, akıl hastalığı olan biri. Bu hastalığına dair mahkemelerde hakkında kısıtlama kararı var.
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Bu kişi, eşim ve benim 'aynı oyuncunun' yakın arkadaşı olduğumuzu ve aralarını bozduğumuzu, ayırdığımızı hayal eden bir şahıs. Kendi kafasında bu durumun sorumluları olarak bizi yaratmış olduğundan, ikimize de ayrı ayrı ölüm tehdidi ve hakaret mesajları yollamaya devam ediyor.

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İki sene önce ofisimizin kapısına yumrukla dayanıp, 'Onu buraya getirin, yoksa ölürsünüz' diye çalışanlarımızı da korkutan bu şahıs, aynı şeyi aynı gün moda tasarımcısı başka bir arkadaşımıza da yapmış.
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Raporu olan bu hasta şahıs hakkındaki şikayetlerimiz üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen üç ayrı soruşturma bulunmakta. Ne benim ne eşimin hiç görmediği, hiç tanışmadığı şizofren genç bir hayran.

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Artık bu asılsız dedikodulardan ve aynı haberin farklı versiyonlarından çok sıkıldık.

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