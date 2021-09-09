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Kıvanç Tatlıtuğ’lu Into The Night yayınlandı

09.09.2021 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika yapımı Into The Night dizisinin 2. sezonu izleyici karşısına çıktı. Kıvanç Tatlıtuğ’un konuk oyuncu olarak rol aldığı dizide ayrıca Mehmet Kurtuluş, Ayaz karakterini canlandırıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’lu Into The Night yayınlandı

Into The Night 2. sezonu ile izleyicilerinin karşısına çıktı. Yeni bölümleri ile hayranlarının beğenisini kazanan dizinin üçüncü sezonunun olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

Into The Night 2. sezonunun merak uyandıran final bölümünde, Türk izleyicileri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

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KIVANÇ TATLITUĞ, KONUK OYUNCU OLARAK KATILDI

Diziye dahil olup olmayacağı konusunda beklentilerin olduğu Kıvanç Tatlıtuğ, sezon finalinde ilk kez ortaya çıktı. Konuk oyuncu olarak yapıma dahil olacağı daha önceden duyurulan ancak bir türlü ortaya çıkmayan başarılı oyuncu, oldukça kilit bir noktada kendini gösterdi.

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INTO THE NİGHT 3. SEZONDA NELER OLACAK?

Güneşin insan sağlığını tehlikeye attığı bir dönemi konu alan dizi, batıya kalan bir grup insanı konu alıyor. İlk sezonda uçakta yaşananları anlatan dizi, karakterlerin Bulgaristan’da bir sığınağa geçmesi ile devam etti. Yer altındaki yaşamlarını incelediğimiz hayatta kalanlar, kötü bir sürprizle karşılaşınca işler yine sarpa sarıyor. Kıvanç Tatlıtuğ’un dizide görünmesiyle akıllara, aktörün başrolünü üstlendiği Netflix dizisi Bir Denizaltı Hikayesi geldi. İzleyiciler Into The Night dizisinin 3. sezonunun sular altında geçeceğini düşünüyor.


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Kıvanç Tatlıtuğ
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