Kıvanç Tatlıtuğ'u Çukur'a Erkan Kolçak Köstendil mi istemedi?

Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisine konuk olacağı söylentisi gündeme bomba gibi düşmüştü. İddialara göre bu duruma Erkan Kolçak Köstendil engel olmuştu.

Erkan Kolçak Köstendil, eşi Cansu Tosun ve oğulları Marsel ile birlikte Beyoğlu’nda bulunan Galata Kulesi’ni ziyaret etti. Köstendil, rol aldığı 'Çukur' dizisine Kıvanç Tatlıtuğ’un konuk oyuncu olarak katılacağı ancak daha önce aralarında husumet yaşandığı için bu projenin gerçekleşmediği iddiasıyla ilgili konuştu.

SnobMagazin'in haberine göre ünlü oyuncu "Ne husumeti kardeşim. Kıvanç Tatlıtuğ ile husumet yaşanır mı, manyak mısın? Kendisini severek izliyorum” diye konuştu.

