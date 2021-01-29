MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kıvanç Tatlıtuğ'u Çukur'a Erkan Kolçak Köstendil mi istemedi?

Kıvanç Tatlıtuğ'u Çukur'a Erkan Kolçak Köstendil mi istemedi?

29.01.2021 15:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kıvanç Tatlıtuğ'u Çukur'a Erkan Kolçak Köstendil mi istemedi?

İddialara göre Kıvanç Tatlıtuğ Çukur dizisine konuk olacaktı ancak Erkan Kolçak Köstendil ile aralarındaki sorun sebebiyle bu karardan vazgeçildi. Erkan Kolçak Köstendil bu iddialara yanıt verdi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisine konuk olacağı söylentisi gündeme bomba gibi düşmüştü. İddialara göre bu duruma Erkan Kolçak Köstendil engel olmuştu.

Erkan Kolçak Köstendil, eşi Cansu Tosun ve oğulları Marsel ile birlikte Beyoğlu’nda bulunan Galata Kulesi’ni ziyaret etti. Köstendil, rol aldığı 'Çukur' dizisine Kıvanç Tatlıtuğ’un konuk oyuncu olarak katılacağı ancak daha önce aralarında husumet yaşandığı için bu projenin gerçekleşmediği iddiasıyla ilgili konuştu.

SnobMagazin'in haberine göre ünlü oyuncu "Ne husumeti kardeşim. Kıvanç Tatlıtuğ ile husumet yaşanır mı, manyak mısın? Kendisini severek izliyorum” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu
Göğüslerini paylaşıp kızdı! 'Erkekleri kırıtık...'Göğüslerini paylaşıp kızdı! 'Erkekleri kırıtık...'
Survivor’ı sollamıştı: 'Çok gizli tutuyorum'Survivor’ı sollamıştı: 'Çok gizli tutuyorum'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

Ve beklenen uçak Türkiye'ye indi

Ve beklenen uçak Türkiye'ye indi

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Balıkesir'de işçi servisi TIR'la çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı

Balıkesir'de işçi servisi TIR'la çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı

Survivor'da korkutan anlar! Daha fazla dayanamadı

Survivor'da korkutan anlar! Daha fazla dayanamadı

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Erkek arkadaşıyla yataktayken kızını da yanına alıyor'

'Erkek arkadaşıyla yataktayken kızını da yanına alıyor'

Yasak Elma'ya damga vuran yatak sahnesi!

Yasak Elma'ya damga vuran yatak sahnesi!

Kasığına kadar inen dövmesini göstermek isterken...

Kasığına kadar inen dövmesini göstermek isterken...

Diğer Haberler

Dr. Oytun Erbaş'tan yarışma programı!

Dr. Oytun Erbaş'tan yarışma programı!

Tuğba Özay dekolteli pozunu paylaştı! 'Erkekleri kırıtık hallerde...'

Göğüslerini paylaşıp kızdı! 'Erkekleri kırıtık...'

Çaycı Hüseyin: Bir gün öleceğiz bu sefer de 'Yok canım ölmedi, yaşıyor' diyecekler

Çaycı Hüseyin isyan etti! ''Yok canım ölmedi, yaşıyor' diyecekler'

Müge Anlı'nın canlı yayınını polis bastı! Merve Kiraz gitmek istemeyince çığlıklar atarak...

Polis yayını bastı! Çığlıklar atıp direnince...

Wilma Elles ekranlara mı dönüyor?

Wilma Elles ekranlara mı dönüyor?

Justin Bieber ile Hailey Baldwin aynı klipte! 'Yaptığım en doğru şey sensin'

'Yaptığım en doğru şey sensin'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.