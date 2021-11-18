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  4. Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatlıtuğ bebek haberiyle havalara uçtu

Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatlıtuğ bebek haberiyle havalara uçtu

18.11.2021 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2016 yılında dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinden müjdeli haber geldi. Başak Dizer, bebek beklediklerini ve üç aylık hamile olduğunu söyledi. Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatlıtuğ ise, '2. Sayfa'ya bağlanarak yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatlıtuğ bebek haberiyle havalara uçtu

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ ile stilist Başak Dizer, beş yıl önce Fransa'da nikah masasına oturmuştu. Sade bir törenle Paris'te hayatlarını birleştiren çift bebek heyecanı yaşıyor.

Başak Dizer, tv8'de yayınlanan '2. Sayfa' programına gönderdiği mesajla 'hamilelik' iddialarını doğruladı. Başak Dizer Tatlıtuğ, "Evet, doğru. Çok heyecanlı ve mutluyuz" açıklamasını yaptı. Babaanne olmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatlıtuğ ise bugün '2. Sayfa' programına telefonla bağlandı. Tatlıtuğ'un heyecanı konuşmalarına da yansıdı.

Nurten Tatlıtuğ, "Mutluluğumu kelimelere dökemiyorum. Çok mutluyum. Allah analı babalı büyütsün. Çok mutlu oldum. Beklenen bir şeydi, güzel haberi verdikleri için ikisine de teşekkür ediyorum. Mutluluk benim için üst düzeyde. Dünyaya bir canlı geliyor. Allah'ın bize bir hediyesi. Çok dua ettim. Dualarım karşılıksız kalmadı. Heyecandan konuşamıyorum" dedi.


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Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ
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