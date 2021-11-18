Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatlıtuğ bebek haberiyle havalara uçtu

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ ile stilist Başak Dizer, beş yıl önce Fransa'da nikah masasına oturmuştu. Sade bir törenle Paris'te hayatlarını birleştiren çift bebek heyecanı yaşıyor.

Başak Dizer, tv8'de yayınlanan '2. Sayfa' programına gönderdiği mesajla 'hamilelik' iddialarını doğruladı. Başak Dizer Tatlıtuğ, "Evet, doğru. Çok heyecanlı ve mutluyuz" açıklamasını yaptı. Babaanne olmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatlıtuğ ise bugün '2. Sayfa' programına telefonla bağlandı. Tatlıtuğ'un heyecanı konuşmalarına da yansıdı.

Nurten Tatlıtuğ, "Mutluluğumu kelimelere dökemiyorum. Çok mutluyum. Allah analı babalı büyütsün. Çok mutlu oldum. Beklenen bir şeydi, güzel haberi verdikleri için ikisine de teşekkür ediyorum. Mutluluk benim için üst düzeyde. Dünyaya bir canlı geliyor. Allah'ın bize bir hediyesi. Çok dua ettim. Dualarım karşılıksız kalmadı. Heyecandan konuşamıyorum" dedi.



