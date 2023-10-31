Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer banyoda poz verdi! Güzelliği adeta büyüledi

2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alıyor. Güzelliği ile dikkat çeken Dizer sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla ilgi odağı oldu.

Banyoda poz veren Başak Dizer paylaşımına “İstanbul un en güzel köşesinden Karaköy’den” notunu düştü.

46 yaşındaki ünlü ismin pozlarına adeta yorum ve beğeni yağdı. Başak Dizer’e takipçileri "Muhteşem bir kadınsın", "Zerafet", "En zarif anne" yorumlarında bulundu.







