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Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer son halini paylaştı! Büyüyen karnıyla dikkat çekti

09.02.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında stil danışmanı Başak Dizer ile nikah masasına oturmuştu. Çift geçtğimiz aylarda ise bebek beklediklerini açıklamıştı. Şimdilerde yaklaşık 6 aylık hamile olan Dizer, son halini sosyal medya hesabında paylaştı. Büyüyen karnıyla dikkat çeken Dizer için "Hamilelik yakışmış" yorumu yapıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer son halini paylaştı! Büyüyen karnıyla dikkat çekti

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer, 2016 senesinde dünyaevine girmişti. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, geçen aylarda ise bebek beklediklerini açıklamıştı.

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Şimdilerde yaklaşık 6 aylık hamile olan Dizer, son halini sosyal medya hesabında paylaştı.

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Dizer'in paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu. Büyüyen karnıyla dikkat çeken Dizer için "Hamilelik yakışmış" yorumu yapıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Başak Dizer
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