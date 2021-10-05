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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in paylaşımı sosyal medyayı salladı

05.10.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Instagram hesabını daha aktif kullanan Kıvanç Tatlıtuğ, paylaştığı fotoğraflarla sık sık gündem oluyor. Yakışıklı oyuncu ve karısı Başak Dizer'in paylaşımı olay oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in paylaşımı sosyal medyayı salladı

2016 yılında nikah masasına oturan ve magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in mutlu birliktelikleri sürüyor. Ünlü oyuncu, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Bir süredir yeni imajı ile magazin gündeminde olan Tatlıtuğ, son pozu ile yine büyük yankı uyandırdı.

Takipçileri, 37 yaşındaki Tatlıtuğ'un gönderisine kayıtsız kalmadı. "Günaydın" notunu taşıyan paylaşıma yaklaşık 400 bin beğeni ve övgü dolu yorumlar geldi.

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Kıvanç'ın paylaşımına gelen yorumlardan bazıları şöyle:
"İşte şimdi günüm aydı"
"Yapma yine çökecek Instagram"
"Bize neden böyle şeyler yapıyorsun?"
"Instagram'ı dirilten post"
"Sen böyle mi uyanıyorsun, hiç bize benzemiyorsun"
"Kıvanç Bey ne yapıyorsunuz?"
"Fotoğraf paylaşma, Instagram çöküyor senin yüzünden"

"FOTOĞRAFI KIVANÇ'A ZORLA ÇEKTİRMEDİN DEĞİL Mİ?"

Eşinin ardından kamera karşısına geçen Başak Dizer ise 779 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabından "Kıskandım" mesajı ve kalp emojisi ile paylaşım yaptı.

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44 yaşındaki stil danışmanı, bir takipçisinin, "Abla bu fotoğrafı Kıvanç ağabeye zorla çektirmedin değil mi?" şeklindeki sorusuna, "Çektirdim" yanıtını verdi.

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Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ
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