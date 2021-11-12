Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Mardin'de! Pozlarına beğeni yağdı

2016 yılında stilist Başak Dizer ile Paris'te nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün başrolünde yer aldığı bir dizinin çekimleri için eşiyle birlikte soluğu Mardin'de aldı.

Setten arta kalan zamanlarda Dizer ile şehri gezen Tatlıtuğ, o anları da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

Mardin'in tarihi yerlerini Kıvanç Tatlıtuğ ile el ele dolaşan Başak Dizer de birlikte çekildikleri fotoğrafları gözler önüne serdi.



Peş peşe paylaşım yapan Tatlıtuğ ile Dizer'in kareleri kısa sürede takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.



